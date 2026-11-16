LG전자 美 테네시 공장, 세탁가전 1000만대 돌파

LG전자 미국 테네시 공장이 가동 8년 만에 세탁가전 누적 생산 1000만대를 돌파했다. 현지 생산으로 공급 기간을 줄이고 제조 자동화를 확대하며 북미 시장 공략에 힘을 주고 있다는 분석이다.



LG전자는 지난 13일(현지시간) 미국 테네시주 클라크스빌에 있는 테네시 생산법인에서 누적 생산 1000만대 달성 기념행사를 열었다고 15일 밝혔다. LG전자 테네시 공장은 축구장 약 175개 규모인 125만4000㎡ 부지에서 2018년 11월 세탁기 생산을 시작했다. 이후 2022년 건조기, 2023년 워시타워로 생산 품목을 넓혔다. 설비 확충과 제조 혁신에 5억달러를 투자했으며 연간 생산능력은 세탁기 155만대와 건조기 70만대, 총 225만대로 늘었다. 공장 초창기인 2019년의 4배다.

박용 LG전자 테네시생산법인장(왼쪽 두 번째)과 관계자들이 지난 13일(현지시간) 미국 테네시주 클라크빌 생산법인에서 연 세탁가전 누적 생산 1000만대 돌파 축하 행사에서 기념사진을 찍고 있다. LG전자 제공

현지 생산으로 공급망 대응력은 높아졌다. 과거엔 해외 생산 제품이 미국 매장에 공급되기까지 10주 이상 걸렸지만, 지금은 생산 후 약 일주일이면 공급할 수 있다는 게 회사 측 설명이다. 해상운송비와 수입 관세 부담도 낮췄다. 시장조사업체 트랙라인에 따르면 LG전자의 미국 세탁기와 건조기 매출 기준 점유율은 2018년 각각 17.2%, 17.4%에서 지난해 23.3%, 24.1%로 올라 모두 1위를 기록했다.



2023년 세계경제포럼(WEF)의 등대공장에 선정된 테네시 공장은 산업용 로봇 약 300대와 인공지능(AI), 디지털 트윈을 활용해 공정 자동화율을 약 70%로 높였다. 최근에는 자체 제작 로봇 LG 클로이드를 생산라인에 투입해 부품 운반과 적재 작업을 검증하며 피지컬 AI 기술을 고도화하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지