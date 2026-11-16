한·미합작 600t급 무인수상함 진수… 美 방산시장 정조준

HD현대가 미국 인공지능(AI) 방산기업 안두릴과 지난해 11월 협약을 체결한 지 1년 만에 600t급 무인수상함을 함께 건조했다. 양사는 내년 초 미국에서 시험 운항을 통해 성능을 검증하고 미 해군 무인함정 시장 공략에 나설 계획이다.



HD현대는 지난 12일 울산 HD현대중공업에서 안두릴과 공동 개발한 중형 무인수상함 ‘ASV 알파’의 진수식을 개최했다고 15일 밝혔다. 양사가 지난해 11월 협약을 체결한 뒤 정부나 해군의 발주 없이 개발비를 절반씩 부담해 제작한 시제함이다.

지난 12일 울산 HD현대중공업에서 열린 600t급 무인수상함 ‘ASV 알파’ 진수식에서 HD현대와 미국 방산기업 안두릴 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. HD현대 제공

ASV 알파는 경하중량 600t급으로, 승조원 없이 장기간 자율운항하며 정찰과 감시, 해양정보 수집 등의 임무를 수행하도록 설계됐다. 동급 유인함정에는 약 50명의 승조원이 필요하지만 무인수상함은 인력 운용 부담과 인명 피해 위험을 줄일 수 있다.



함정에는 HD한국조선해양이 개발한 자율화 시스템 ‘VAone’과 안두릴의 임무 자율화 시스템 ‘래티스(Lattice)’가 탑재됐다. 두 시스템을 결합해 항해와 엔진 등 주요 장비의 운용을 자동화하고 이상 징후에 대응하도록 했다. 정찰·감시와 무장 운용 등 군사 임무도 지원한다. 임무에 따라 무기와 감시 장비를 교체할 수 있도록 설계한 것도 특징이다.



HD현대는 건조 기간을 줄이기 위해 선박 제작 방식도 바꿨다. 기존과 달리 필요한 장비를 먼저 확보한 뒤 이에 맞춰 설계를 진행했다. 통상 수년이 걸리는 함정 건조 기간을 약 1년으로 단축했다.



ASV 알파는 울산 앞바다에서 약 3개월간 시운전을 거쳐 내년 2월 안두릴에 인도될 예정이다. 이후 미국에서 성능 시험을 진행하고 미 해군의 무인수상함 사업 수주에 나설 계획이다. 사업을 수주하면 미국에서 함정을 건조하고 HD현대는 설계와 건조 기술을 제공하는 방식으로 참여한다.



앞으로 무인수상함 시장 규모도 꾸준히 성장할 것으로 전망된다. 시장조사업체 마켓리서치퓨처에 따르면 세계 무인수상함 시장 규모는 2024년 26억2000만달러에서 2035년 67억7000만달러로 늘어날 것으로 예상된다.



HD현대는 미국 건설기업 키윗과 합작법인 ‘HD키윗조선’을 설립하고 현지 조선소 건립도 추진하고 있다. 새 조선소는 2029년 가동을 목표로 하고 있다. 주원호 HD현대중공업 사장은 “이번 무인수상함의 진수는 HD현대의 함정 건조 역량과 무인 운항 기술력을 결합한 성과”라며 “앞으로도 기술 고도화를 통해 무인수상함 시장을 선점해 나가겠다”고 말했다.

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