[경제 단신] 석유최고가격제 동결… 4주 더 연장 외

석유최고가격제 동결… 4주 더 연장

산업통상부는 14일부터 4주간 적용하는 12차 석유 최고가격을 11차와 같은 수준으로 유지한다고 15일 밝혔다. 최고가격은 ℓ당 휘발유 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원이다. 6월 말 미국과 이란 간 종전 합의 당시 ℓ당 150원씩 인하한 후 같은 가격을 유지하고 있다. 정부는 미국·이란 전쟁 종전 기대감이 높아지지만 중동 지역 불확실성이 여전한 점을 고려했다고 설명했다. 김정관 장관은 자신의 페이스북에 올린 글에서 “아직은 불가피한 선택”이라면서 “정부 개입은 최소화하는 것이 바람직하나 국민 부담이 크고 명확한 상황에서 이를 줄이는 것이 더 중요하다고 판단했다”고 했다. 산업부는 이달 말이나 다음 달 초 정유사들의 1차 손실 보전액(3월13일∼6월30일분)을 산정해 통보할 예정이다.

삼성전자, CES 2027 혁신상 19개 수상

삼성전자는 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2027’을 앞두고 미국소비자기술협회(CTA)로부터 최고 혁신상 4개를 포함해 총 19개의 ‘CES 혁신상’을 받았다고 15일 밝혔다. 삼성전자는 영상 디스플레이(13개)와 생활 가전(1개), 모바일(2개), 반도체(3개) 부문에서 혁신상을 받았고, 영상 디스플레이와 모바일 부문에서 각 2개의 최고 혁신상을 받았다. 특히 모바일 부문에선 갤럭시 Z 폴드8(사진)과 갤럭시 Z 폴드8 울트라가 최고 혁신상을 받았다.

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