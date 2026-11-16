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서울청년 70% “남녀 모두 차별 겪어”

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조성민 기자 josungmin@segye.com

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女 26% “결혼 안 원해”… 男의 두 배
“필요 없어”·“비용 부담” 이유 꼽아

서울에 거주하는 청년 10명 중 7명가량은 남녀 모두의 성차별을 인식하고 있는 것으로 나타났다.

 

15일 서울시여성가족재단의 ‘서울시 청년의 양성평등 인식 기반 생애 전망과 정책 요구’ 보고서에 따르면 응답자의 40.3%는 ‘여성의 구조적 불평등과 남성 차별을 모두 일정 수준 인정한다’(공정 중시형)고 답했다. ‘여성 차별을 심각하게 인식하는 동시에 남성 차별과 성중립적 공정성에도 동의한다’(성차별 민감형)는 응답은 29.9%였다.

 

서울에 거주하는 청년 10명 중 7명가량은 남녀 모두의 성차별을 인식하고 있는 것으로 나타났다. 사진=게티이미지뱅크
서울에 거주하는 청년 10명 중 7명가량은 남녀 모두의 성차별을 인식하고 있는 것으로 나타났다. 사진=게티이미지뱅크

여성가족재단은 지난 5월11∼29일 서울에 거주하는 만 19∼34세 청년 2647명을 대상으로 온라인 설문 방식의 양성평등 인식도 조사를 벌였다.

 

반면 여성 차별에 대한 인식은 높지만, 남성 차별 인식은 낮은 ‘성평등 중시형’은 14.5%를, 반대로 여성 차별에 동의하지 않으면서 남성이 차별받는다고 생각하는 ‘역차별 민감형’은 6.4%를 기록했다. 나머지는 양쪽에 모두 무관심한 ‘차별 둔감형’이었다.

 

재단이 배우자가 없는 청년 응답자(2331명)를 대상으로 결혼 의향을 묻자 ‘결혼하고 싶지 않다’는 응답은 여성이 25.6%로 남성 응답(12.8%)의 두 배였다. 결혼하고 싶지 않은 이유로는 ‘결혼 필요성을 못 느껴서’(여성 51.8%, 남성 38.9%), ‘결혼 비용 부담 때문’(여성 14.7%, 남성 23.9%) 등이 꼽혔다.


조성민 기자 josungmin@segye.com 기자페이지 바로가기

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