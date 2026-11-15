“기후정의, 말 아닌 행동 나서라”… 시민 7000명 ‘분노의 외침’ [김은재 기자의 COP31 리포트]

“지금 당장 기후정의를 실현하라!”



제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 열리고 있는 튀르키예 안탈리아 도심에 시민 수천명의 함성이 울려 퍼졌다. 2주간의 COP31 일정이 중반부로 접어든 14일(현지시간) 시민들은 쏟아지는 빗줄기에도 주저 없이 형형색색의 깃발과 피켓을 든 채 거리로 쏟아져 나왔다. 이들은 각국 정부를 향해 말뿐인 약속을 넘어 기후위기 해결을 위한 실질적인 행동에 나설 것을 촉구했다.

제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 중반부로 접어든 14일 시민들이 튀르키예 안탈리아 거리로 나와 각국 정부에 기후위기 해결을 위한 실질적인 행동을 촉구하고 있다.

이날 안탈리아 도심에선 환경·인권단체와 노동조합 등이 참여한 대규모 기후정의 행진이 펼쳐졌다. 세계 각지에서 모인 100개 이상의 단체와 시민·활동가 7000여명이 도심을 가로지르며 기후정의를 촉구했다. 시민들은 ‘지구를 오염시키는 자들이 비용을 내게 하라’, ‘자본에 맞서 자연의 자유를’ 등의 문구가 적힌 피켓을 들고 거리 곳곳에서 구호를 외쳤다.



행진에 참여한 에렌 부글랄라르(45)는 “안탈리아에서 열리고 있는 COP31에 맞서기 위해 거리로 나왔다”며 “자본주의가 세계를 어떻게 파괴하고 있는지, 팔레스타인 가자지구에서 벌어지는 집단학살과 제국주의 체제가 환경과 생태계에 어떤 악영향을 끼치고 있는지 알리고 싶다”고 말했다.



현재 한창 회의가 진행 중인 COP31을 향한 시민사회의 비판적 목소리는 점점 거세지고 있다. 네팔의 대규모 홍수 피해 이후 열린 총회임에도 기후변화 피해국을 지원하기 위한 ‘손실과 피해 기금’ 등 선진국의 재정적 책임을 둘러싼 논의가 충분한 진전을 이루지 못하고 있어서다. 또 전쟁으로 인한 생태계 파괴 문제 역시 국제 기후협상에서 외면받고 있다는 점에서 부정적 시선이 쏟아지고 있다.



이날 행진에 참여한 단체들은 공동성명을 내고 “기후총회에 참가하는 대다수 국가는 기후위기에 실질적인 해결책을 제시할 수 있는 구체적인 제안을 의제에 올리는 것을 회피해 왔다”며 “시민들이 요구하는 것은 입막음용 보상이나 그린워싱(위장 환경주의)에 불과한 임시방편이 아닌, 영구적이고 구조적인 해결책을 담은 진정한 기후정의”라고 강조했다.



전쟁과 군수산업이 초래하는 환경 파괴에 대해서도 목소리를 높였다.



이들은 “대규모 인명 살상과 집단학살 범죄, 전쟁이 초래하는 생태계 파괴 역시 기후총회에서는 거의 언급되지 않고 있다”며 “무기 판매에만 관심이 있는 거대 기업과 국가들에 유일하게 중요한 가치는 돈, 돈, 그리고 또 돈”이라고 지적했다.



이날 행진에는 청소년부터 노년층까지 나이와 성별, 인종을 가리지 않고 다양한 시민들이 참여해 한목소리를 냈다. 거리 곳곳에선 기후위기뿐 아니라 노동과 교육, 식량 문제, 경제적 불평등 등 국제사회가 직면한 공통의 문제에 대한 해결을 촉구하는 구호가 울려 퍼졌다.



튀르키예 서부 이즈미르에서 온 기젬 뒨다르(28)는 “기후위기에 대응하기 위해서는 훨씬 더 강력하고 지속적이며 급진적인 태도가 필요하다”며 “우리의 가장 중요한 목표는 교육정책을 보다 생태적인 관점에서 새롭게 설계하도록 하는 것”이라고 설명했다.



그의 뒤로는 거대한 황새와 바다거북 모형이 시위대의 발걸음에 맞춰 천천히 움직이고 있었다. 튀르키예 안탈리아의 치랄리 해변은 붉은바다거북의 대표적인 산란지 중 하나다. 기후변화로 생태계가 무너지면 계절마다 찾아오는 황새, 해변에 알을 낳는 바다거북 등 익숙한 자연의 풍경을 잃을 수 있다는 경고를 전하는 듯했다.



튀르키예 퇴직자연대노조 소속 귈린 악차이(56)는 “지구는 뜨거워지고 동시에 늙어가고 있다. 퇴직자와 노인의 권리가 보장되는 사회를 만들기 위해 거리로 나왔다”며 “두 노인의 집 앞에 놓인 온도계가 똑같이 40도를 가리키더라도 그 더위를 경험하는 방식은 결코 같지 않다. 바로 이 지점에서 기후정의에 관한 논의가 시작된다”고 말했다.

※ 이 기사는 세명대 저널리즘연구소 기후아고라의 지원을 받았습니다.

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