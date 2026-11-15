[설왕설래] 창업주의 불명예 퇴진

애플의 창업주 스티브 잡스는 2005년 스탠퍼드대 졸업식 연설에서 자신이 경험한 실패와 좌절의 시기를 회고하며 “최고의 시간”이라고 불렀지만, 그것은 실리콘밸리 역사상 가장 극적인 추락과 부활의 서사였다. 그러니까 1985년 5월, 잡스는 펩시콜라 사장 출신 존 스컬리와의 권력투쟁에서 패한 뒤 자신이 차고에서 일군 회사를 떠나야 했다. 애플은 이후 극심한 경영난으로 파산 위기로 내몰렸고, 잡스는 1997년 여름 화려하게 복귀해 선택과 집중을 통해 애플을 세계 최고 기업으로 되살려냈다.



한 나라의 창업주나 전성기를 연 권력자들 역시 운명을 비껴갈 순 없었다. 기원전 471년경, 살라미스 해전에서 자신이 키운 해군으로 페르시아 해군을 격파하고 그리스 세계를 구한 테미스토클레스는 오만하다는 의심을 받아 추방돼 페르시아로 망명해야 했다. 중국 당나라를 세운 고조 이연은 ‘현무문의 변’ 뒤에 아들 이세민에게 강제로 양위해야 했고, 조선을 건국한 태조 이성계 역시 ‘1차 왕자의 난’을 겪으며 양위했고 개국공신 정도전은 피살됐다.



많은 기업이나 나라의 창업주들이 여러 이유와 방법으로 불명예 퇴진을 당해왔다. 고대와 중세에는 주로 피를 흘리는 권력 교체가 중심이었고, 주식회사가 탄생한 근대 이후에는 사기나 개인 비리 등으로 기업 창업주의 퇴진이 많았다. 대체로 사기나 개인 비리 등으로 밀려난 창업주들은 거의 복귀하지 못했고 기업 역시 쇠퇴를 피하지 못했다. 반면 권력투쟁이나 토사구팽으로 물러난 경우에는 잡스나 오픈AI 샘 올트먼처럼 복귀하는 경우도 적지 않았고 조직 역시 성장의 길을 걸었다.



젠슨 황 최고경영자(CEO)는 1993년 엔비디아를 공동 창업한 이래 33년간 회사를 이끌며 세계 인공지능(AI) 반도체 시장의 절대강자로 키워냈다. 그런 그도 잇단 스캔들과 안보 의혹에 휩싸인 끝에 지난 12일 불명예 퇴진했다. 엔비디아 이사회는 이날 성명을 통해 젠슨 황이 사장과 CEO, 이사회 이사직에서 즉각 ‘사임(resign)’한다고 밝혔다. 이사회는 사임이라는 표현을 사용했지만, 세상은 사실상 해임한 것으로 평가한다. 젠슨 황과 엔비디아의 운명은 어떻게 될까.

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