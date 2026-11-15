교통 과태료 고지서 카톡으로 받는다… 위반 영상도 바로 확인

앞으로 교통 과태료 고지서를 카카오톡이나 휴대전화 본인인증 앱인 패스(PASS)로 받고, 단속 당시 사진과 영상도 휴대전화로 바로 확인할 수 있게 된다.



경찰청은 18일부터 교통 과태료 고지서를 카카오톡·패스로 발송하고 위반 관련 사진·영상을 휴대전화로 확인할 수 있는 서비스를 시범 운영한다고 15일 밝혔다.

서울 서대문구 미근동 경찰청에 태극기과 경찰 깃발이 펄럭이고 있다. 뉴스1

기존에는 교통 과태료 고지서가 종이 우편물로 발송돼 우편물을 제때 확인하지 못해 납부 기한을 놓치는 경우가 있었다. 지난해 종이 우편물로 발송된 교통 과태료 고지서는 약 4134만건이다.



전자고지가 시행되면 과태료 고지서를 확인한 뒤 바로 납부할 수 있다. 과태료가 부과된 사진과 영상도 휴대전화에서 확인할 수 있다. 종이 고지서에도 QR코드를 넣는다. 스마트폰으로 QR코드를 스캔하고 본인 인증을 거치면 위반 당시 사진과 영상을 확인할 수 있다. 기존에는 위반 사진·영상을 확인하기 위해 경찰서를 직접 방문해야 하는 등 불편이 있었다. 먼저 카카오 알림톡으로 고지서를 발송하고 24시간 안에 열람하지 않으면 패스 전자고지를 발송한다. 패스 고지서도 24시간 안에 열람하지 않으면 기존처럼 종이 우편물을 발송한다. 시범운영 기간은 다음달 9일까지다. 경찰은 시범운영 결과를 바탕으로 ‘2차 독촉 고지서’ 등으로 서비스 범위를 순차 확대할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지