[특파원리포트] 트럼프는 떠나도 트럼피즘은 남는다

미국 중간선거를 열흘 앞둔 지난달 24일 미시간주 사전투표 시작일에 디트로이트와 교외 지역의 투표소들을 돌며 투표를 마치고 나온 이들에게 누구에게 투표했는지, 왜 투표했는지 물었다. 오전 8시30분부터 약 1시간30분 동안 머무른 워런시청 투표소는 디트로이트 근교로, 도널드 트럼프 대통령 지지층인 노동자 계층과 디트로이트 출퇴근 인구가 섞여 있어 공화당과 민주당 지지자를 반반 정도 예상해 일부러 가장 먼저 들른 곳이었다.



하지만 그날 아침 10여명을 연이어 취재하는 동안 공화당 후보에 투표하겠다고 한 사람은 단 1명밖에 없었다. 그중 가장 기억에 남는 인터뷰이는 선거일인 11월3일까지 쉬는 날이 그날밖에 없어 가장 먼저 투표를 하러 나왔다는 노동자 랜(32)이었다. 그는 처음으로 민주당 후보에 투표했다며 “지난 대선에서 트럼프를 찍은 건 실수였다”고 단언했다. 감당이 되지 않을 만큼 오른 집세와 유가, 생각지도 않았던 전쟁은 그를 화나게 했고, ‘트럼프에 반기를 들기 위해’ 생전 처음으로 민주당에 투표할 용기를 갖게 했다.

홍주형 워싱턴 특파원

2024년 11월 대선을 시작으로 다수의 기획 기사를 준비하면서 러스트벨트의 트럼프 대통령 지지자들을 여럿 만났다. 2024년 대선을 전후해서는 트럼프 대통령에게 절대적인 지지를 보이던 이들이었다. 무너진 러스트벨트의 제조업을 트럼프 대통령이 외국 자본을 유치해 일으켜줄 것이라며 그러면 삶이 좀 더 나아질 것이라고 말하던 이들, 더 이상 미국이 다른 나라를 위해 전쟁을 하는 것을 보고 싶지 않다던 이들, 민주당의 ‘엘리트주의’가 신물 난다는 이들의 목소리가 생생하다. 기껏해야 2년 전이었다. 이번 선거 결과는 2년 전 트럼프 대통령을 지지했던 유권자들 가운데 적지 않은 이들이 그에 대한 지지를 철회하거나 적어도 보류했음을 보여준다.



지난해 말 ‘트럼피즘’에 관한 신년호를 기획하면서 가장 많이 쓴 단어는 ‘상실감’이었다. 트럼피즘을 만들어낸 본질은 미국인들의 상실감이었다. 올해 건국 250주년을 맞은 ‘젊은 나라’ 미국은 모두의 꿈으로 이뤄진 나라다. 신대륙을 발견한 이들의 꿈, 서유럽에서 유럽 전역으로, 아시아로 확대된 이민행렬에 합류한 이들의 꿈, 비자발적으로 미국 땅을 밟은 흑인 노예들의 자유에 대한 꿈이 오늘의 미국을 만든 것이다. 지난주 아시아태평양계 하원의원 당선인들이 참석한 기자회견에서 만난 댄 고 하원의원 당선인은 스스로를 ‘아메리칸 드림’의 증거라 했다. 이렇게 꿈을 이룬 이들도 있지만, 많은 미국인들은 꿈을 배신당했다고 여긴다. 러스트벨트의 노동자 계층은 그 대표적 예다.



1970년대부터 제조업이 미국을 빠져나간 뒤 일자리가 줄고, 경제가 쇠퇴했다. 열심히 일하면 집을 살 수 있고 자신은 못해도 자식은 대학에 갈 수 있다는 아메리칸 드림은 깨졌다. 피츠버그에서 약 한 시간 떨어진 옛 철강마을 브래드독에 갔을 때 완전히 폐허가 된 마을의 모습은 흉흉하기까지 했다. JD 밴스 부통령의 자서전을 영화화한 ‘힐빌리 엘러지’에는 밴스 부통령의 오하이오주 고향 마을을 배경으로 이 같은 쇠퇴한 러스트벨트의 모습이 잘 나타나 있다. 트럼프 대통령은 그런 미국인들의 상실감을 파고들어 변종 ‘아메리칸 드림’, 즉 ‘미국 우선주의’(마가·Make America Great Again)를 만들어 낸 것이다.



트럼프 대통령의 임기는 2년밖에 남지 않았다. 2010년대 중반부터 미국을 뒤흔들었던 ‘트럼프 시대’도 서서히 막을 내릴 수 있다. 하지만 트럼피즘을 만들어낸 미국 노동자·저소득층의 뿌리 깊은 상실감이 남아 있는 한, 또 다른 트럼프는 언제든 등장할 수 있다. 당장 공화당의 차기 주자로 거론되는 밴스 부통령은 부유한 가정에서 자란 트럼프 대통령보다 미국 저소득층의 상실감을 직접 경험한 인물이다. 이미 이란 전쟁 등을 거치며 마가 진영은 트럼프 대통령으로부터 독립적으로 지속할 정치 조직으로 성장하는 중이다. 트럼프라는 정치인은 퇴장하더라도 그를 탄생시킨 미국 사회의 조건은 여전히 남았다. 트럼프 이후의 미국은 그 상실감을 누가, 어떻게 채울 것이냐는 새로운 숙제를 안게 됐다.

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