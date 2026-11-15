무뎌진 손, 무너진 한국축구

세월 앞에 장사 없다고 하더니 한국 축구대표팀이 지난 13일 사우디아라비아와 가진 11월 A매치 첫 경기는 ‘캡틴’ 손흥민(34·로스앤젤레스FC·사진)의 그라운드 지배력이 점점 약해지는 것이 여실히 드러난 한 판이었다. 로베르트 모레노 임시감독의 경직된 4-4-2 포메이션도 9∼10월 A매치 4연전과 별다를 게 없었다. 이대로는 2026년의 마지막 A매치인 17일 카타르전도 기대할 게 크게 없을 듯하다. 모레노 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 지난 13일 카타르 도하의 자심 빈 하마다 스타디움에서 사우디에게 2-3으로 패했다.



한국이 사우디에 패한 건 2005년 독일 월드컵 최종예선 0-1 패배 후 21년 만이다. 3골 이상을 내주고 사우디에게 패한 건 1984년 로스앤젤레스(LA) 올림픽 최종예선 4-5 패배 이후 42년 만이다.



손흥민은 사우디전에서도 오현규(베식타시)와 투톱으로 선발 출장해 90분 풀타임을 뛰었다. 그러나 그리 인상적이지 못했다. 과거 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 득점왕을 차지하던 전성기 시절의 빠른 스피드를 활용한 뒷공간 침투나 폭발적인 드리블, 양발을 자유자재로 사용하며 문전 어디서든 위협적인 슈팅을 날리는 모습은 거의 볼 수 없었다.



오히려 느려진 스피드로 인해 상대 수비에겐 그리 큰 위협이 되지 못했고, 투톱의 주요 임무 중 하나인 전방 압박을 통한 상대 공격 예봉 차단에도 크게 기여하지 못했다. 중원 싸움을 도우려 내려왔을 땐 투박한 볼 터치로 인해 공을 빼앗기는 등 공격 흐름을 끊는 모습이었다.



그래도 스트라이커로 출전했으니 골을 넣어줬다면 제 몫을 했겠지만, 그러지도 못했다. 0-0으로 맞선 전반 20분, 황희찬의 침투 패스를 받아 결정적인 찬스를 맞이했지만 손흥민의 슈팅은 유효슈팅조차 되지 못하고 빗맞아 상대 골대 옆으로 천천히 굴러갔다. 1-3으로 뒤진 후반 21분, 손흥민에게 절호의 골 찬스가 주어졌다. 상대 골키퍼가 찬 공이 빗맞아 페널티 박스 가운데에 있던 손흥민에게 연결됐다. 사실상 노마크 찬스였기에 정확하게 찼다면 골문에 쉽게 넣을 수 있었지만, 손흥민의 오른발에 힘이 너무 들어갔다. 손흥민의 오른발을 떠난 공은 크로스바를 훌쩍 넘는 ‘홈런’이 됐다. 결국 한국이 2-3으로 패한 뒤 손흥민은 “기회가 왔을 때 결정적인 역할을 해줘야 하는데 오늘은 그런 역할을 못 해서 선수들에게 많이 미안하다. 이런 부분 때문에 항상 스스로 많이 돌아보게 된다”고 아쉬움을 드러냈다.



손흥민의 인플레이 상황에서의 골 결정력 약화는 어제오늘 일은 아니다. 2026 북중미 월드컵에선 3경기 0골로 침묵했다. 9∼10월 A매치 4연전에서 3골을 넣긴 했지만, 두 골은 프리킥에 의한 ‘데드볼’이었다. 멈춰 있는 공에는 여전히 킥력이 살아 있지만, 인플레이 상황에서 시원스러운 골을 넣은 건 지난 5월 트리니다드 토바고전이 마지막이다. 나머지 한 골은 이강인(아틀레티코 마드리드)의 크로스를 발끝으로 방향을 바꿔놓은 것이었다. 사실 손흥민조차 “내 발에 닿지 않았다”고 했으나 어쨌든 손흥민의 골로 기록됐다. 손흥민이 아무리 한국 축구의 상징이자 선수단을 이끄는 ‘캡틴’이라고 해도 이제 90분 풀타임을 맡겨야 하는지를 다시 생각해볼 때가 된 게 아니냐는 분석이 나온다.



모레노 감독의 경직된 4-4-2 전술도 사우디전 패배에 한몫했다는 지적이다. 이미 9∼10월 A매치 4연전에서 그리 성공적이지 않다는 게 판명됐음에도 모레노 감독은 그대로 밀어붙였다.



한국 공격진에서 가장 창의성을 불어넣어 줄 수 있는 자원인 이강인을 또다시 오른쪽 측면에 고정하면서 그 재능을 100% 활용하지 못했다.



이강인은 소속팀인 아틀레티코에서는 처진 스트라이커로 뛰면서 1, 2선의 연결 고리 역할과 직접 골을 노리는 역할을 해내고 있지만, 모레노 감독은 이강인을 투톱에 두는 것을 주저하는 모습이다.



느려진 손흥민으로 인해 전방 압박은 느슨했고, 4-4-2 포메이션의 약점인 중원 숫자 싸움 열세로 인해 중원 장악은 실패했다. 그 결과는 수비진 붕괴로 이어져 세 골이나 실점했다.



모레노 감독은 “실망스러운 결과다. 충분히 무승부 이상의 결과를 낼 수 있었지만, 골을 쉽게 내줬고, 대표팀 레벨에서 나오지 말아야 할 실수도 나왔다”며 아쉬워했다. 이어 “카타르전을 통해 분위기 반전의 기회가 있다. 더 견고하고 세밀하게, 더 완벽하게 준비하겠다”고 덧붙였다.

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