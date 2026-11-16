주요 보험회사 3분기 실적… 본업보다 자산운용에 희비 [경제 레이더]

주요 보험사의 올해 3분기 실적이 본업 경쟁력보다 금리와 증시 변동성에 따른 투자손익 방어력에 의해 엇갈렸다.



15일 보험업계에 따르면 삼성·한화·신한·KB·동양·iM·NH농협·하나·ABL 등 9개 주요 생보사의 올해 3분기 누적 순이익은 4조2775억원으로 전년 동기 대비 5.6% 증가했다. 하지만 삼성생명을 제외한 나머지 8개사의 합산 순이익은 1조9344억원에서 1조5916억원으로 17.7% 감소하며 역성장했다.



실적 격차를 벌린 핵심 요인은 투자손익이다. 삼성생명은 배당수익 증가와 삼성카드·삼성증권 등 자회사 실적 개선에 힘입어 누적 투자손익이 2조3990억원으로 전년 동기 대비 40.0% 급증했다. 연결 지배주주 순이익 역시 26.9% 늘어난 2조6859억원을 기록하며 생보업계 전체 실적을 견인했다.



다른 생보사들은 투자 부문 부진에 발목이 잡혔다. 한화생명은 보장성보험 판매 호조로 누적 순이익이 12.6% 늘어난 8656억원을 기록했으나 환율과 증시 변동 여파로 투자손익은 1073억원 적자를 냈다. NH농협생명은 금리 상승에 따른 운용자산 평가이익 감소로 투자손익이 적자 전환하며 누적 순이익이 96.8% 급감한 68억원에 그쳤다.



손보업계도 사정은 비슷했다. ‘빅5’(삼성화재·DB손보·메리츠화재·현대해상·KB손보) 손보사의 3분기 합산 당기순이익은 1조6342억원으로 전년 동기 대비 5.1% 감소했다. 본업인 보험손익이 개선됐으나 증시 하락과 대체투자 평가손실 등으로 투자손익이 일제히 줄어든 탓이다.



1위를 지킨 삼성화재는 3분기 누적 순이익 1조8655억원을 거뒀다. 영국 보험사 캐노피우스의 지분법 이익이 200.9% 급증한 2424억원을 기록하며 누적 투자손익(1조434억원)을 6.7% 끌어올렸다.



2위권 경쟁에서는 DB손보가 본업 경쟁력을 앞세워 메리츠화재를 앞질렀다. DB손보는 3분기 투자손익이 53.6% 감소했으나 장기보험 손해율 안정과 일반·자동차보험 흑자 전환에 힘입어 당기순이익이 35.3% 증가한 4440억원을 기록했다.

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