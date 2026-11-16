[이코노 브리핑] 정진완 우리은행장 연임 성공… 임기 1년 외

정진완 우리은행장 연임 성공… 임기 1년

우리금융그룹 자회사대표이사후보추천위원회(자추위)는 지난 13일 차기 우리은행장 후보로 정진완(사진) 현 행장을 추천했다. 주요 금융지주 가운데 차기 은행장 인사가 결정된 것은 우리금융이 처음이다. 정 행장 선임은 이달 말 예정된 은행 주주총회를 거쳐 최종 확정된다. 연임이 확정되면 정 행장은 2027년 말까지 1년 더 우리은행을 이끌게 된다.

불법사금융 피해, 24시간 온라인 신청

불법사금융 피해자들은 앞으로 서민금융통합지원센터를 방문하지 않고도 온라인으로 피해구제 서비스를 신청할 수 있다. 15일 금융위원회는 불법사금융 피해자를 위한 ‘원스톱 종합·전담 지원’ 온라인신청 창구를 16일부터 운영한다고 밝혔다. 신용회복위원회 홈페이지와 모바일 앱에서 24시간 신청 가능하며, 신청 접수 후 피해자별 전담자가 전화나 문자로 연락해 피해신고서 작성을 돕는다.

국민은행 ‘비대면 상속 서비스’ 선보여

KB국민은행은 모바일로 상속 관련 서류 제출부터 예금 지급까지 처리할 수 있는 ‘KB스타뱅킹 비대면 상속 서비스’를 출시했다고 15일 밝혔다. 은행권 최초로 상속에 필요한 서류 발급부터 접수, 공동상속인 동의까지 상속 절차 전반을 비대면으로 처리할 수 있도록 했다. 서비스 대상은 피상속인 명의의 KB국민은행 상속 예금 총액이 1000만원 이하인 고객이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지