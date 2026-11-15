‘9천피’서 발행 ELS, 12월부터 만기 도래

코스피가 9000선을 웃돌던 지난 6월 고수익률을 앞세워 발행된 주가연계증권(ELS)의 만기가 다음 달부터 돌아온다. 최근 코스피가 고점 대비 40% 넘게 급락하면서 일부 상품의 원금 손실 우려가 커지고 있다.

지난 13일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 뉴시스

15일 한국예탁결제원에 따르면 지난 6월 발행된 만기 1년 이하 ELS는 기존에 만기가 지난 상품을 제외하면 총 94개로 발행금액은 1802억원이다. 이 가운데 코스피200과 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 자산을 기초로 발행된 상품은 76개로 1786억원 규모다.



이들 상품 중 다음 달 만기가 돌아오는 ELS는 12개(197억원)이며 나머지 64개(1539억원)는 내년 1월부터 7월 초까지 순차적으로 만기가 도래한다.



문제는 발행 당시와 비교해 국내 증시가 크게 하락했다는 점이다. 지난 6월22일 9114.55까지 치솟았던 코스피는 이달 13일 5290.53으로 마감해 고점 대비 약 42% 하락했다.



이에 NH투자증권이 지난 6월 발행한 ‘NH투자증권24866’은 SK하이닉스와 코스피200을 기초자산으로 연 27.45%의 수익률을 제시했지만 지난 9월 조기상환에 실패했다. 같은 달 발행한 ‘N2 ELS 321회’는 연 47.1%의 수익률을 제시했으나 녹인(Knock-in)선을 밑돌기도 했다. 녹인은 기초자산 가격이 사전에 정한 수준 아래로 떨어지는 것으로, 녹인이 한 번이라도 발생하면 원금과 약정수익을 받기 위한 조건이 더 까다로워져 원금 손실이 발생할 수 있다.



다만 업계에서는 실제 손실 규모가 제한적일 것으로 보고 있다. 업계 관계자는 “ELS가 원금 손실을 입는 경우는 100건 중의 1건도 채 되지 않는다”며 “국내 증시의 현 수준과 녹인선 등을 감안하면 내년 6월까지 원금 손실이 발생하는 상품은 많지 않을 것”이라고 말했다.

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