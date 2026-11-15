9·11 이후 최악 항공대란… 美 하늘길 마비에 수천편 결항

9·11 테러 이후 미국에서 25년여 만에 최악의 전국적인 항공 운항 중단 사태가 발생하면서 파장이 계속되고 있다. 사태 발생 이후 내려졌던 이륙 중단 통제가 해제된 지 하루가 지났지만 결항이 수천편에 이르는 등 정상화에 시간이 걸리고 있다.



14일(현지시간) 미국 CNN방송에 따르면 이날 오전 11시5분 기준 항공기 약 4100편이 결항했다. 지연된 항공편도 약 3000편에 이른다. 델타항공, 유나이티드항공, 아메리칸항공 등 미 주요 항공사들은 이날 운항 스케줄의 약 20%를 취소했으며, 저비용 항공사인 제트블루의 취소율은 40%에 달했다.

내 짐은 어디에 14일(현지시간) 미국 버지니아주 알링턴의 로널드 레이건 워싱턴 내셔널 공항에서 한 승객이 직원의 도움을 받아 수하물 더미에서 자신의 짐을 찾고 있다. 미국 연방항공청은 13일 미 전역에 약 4시간 동안 ‘이륙 중단’ 명령을 내리면서 미 전역의 항공기 이착륙이 취소 또는 지연돼 14일까지 혼란이 이어지고 있다. 알링턴=EPA연합뉴스

브라이언 베드퍼드 미 연방항공청(FAA) 청장은 항공사들의 운항 스케줄이 15일 업무 종료 시점까지 완전히 정상화할 것으로 전망했다. 다만, 항공기와 승무원들의 배치가 어긋나면서 완전한 정상화까지는 시간이 더 걸릴 가능성도 있다. 화물기편을 이용하는 페덱스나 UPS 등 택배 업체들의 배송이 지연되는 사례도 늘어날 것으로 예상된다.



이번 대혼란은 미 FAA가 지난 13일 오후 3시 53분부터 오후 8시16분까지 약 4시간23분간 미국 전역 공항에 전국 단위 ‘지상 중지(ground stop)’ 조치를 발령했기 때문이다. 지상 중지는 목적지 공항에서 활주로 폐쇄 등 예상치 못한 상황이 발생했을 때 내려지는 항공교통 흐름관리 조치. 항공기는 추후 이륙 지시 전까지 지상에 대기해야 한다. 미국 내 모든 항공기가 순식간에 공항 활주로에 발이 묶인 것으로, AP통신은 2001년 9·11 테러 공격 이후 25년 만에 가장 긴 전국적 운항 중단이라고 전했다. 2023년에도 지상 중지가 있었지만 약 1시간 52분 후 해제됐다. 13일 당일에만 8200여편의 항공편이 결항한 것으로 집계됐다. 미 국내선뿐 아니라 국제선 운항에도 영향을 미쳐 유럽 주요 공항에서도 미국행 항공편의 결항 및 지연이 발생했고, 화물 항공 운송에도 차질이 빚어졌다. 인천발 대한항공과 아시아나항공편도 출발이 지연되는 등 일부 차질이 불가피했다.



일주일 중 공항이 가장 바쁜 시기인 금요일 오후 하늘길이 막히면서 미 전역의 공항에는 귀가할 방법을 찾지 못한 채 대기실 바닥에 누워 밤을 지새운 승객들로 인산인해를 이루었다. 여행을 포기하고 환불을 받는 데도 오랜 시간 기다려야 했고, 항공편이 취소되거나 지연되기 전에 수하물을 부쳤던 승객들이 짐을 찾기 위해 몰리면서 혼란이 빚어졌다.

지난 13일(현지시간) 미국 로널드 레이건 워싱턴 내셔널 공항 비행기 안내판, 지연된 항공편 목록. AP연합뉴스

미 당국은 이번 장애가 항공교통관제 통신 장비에 새로운 기술을 적용하는 과정에서 발생한 과부하와 관련 있는 것으로 보인다며, 테러나 인공지능(AI)시스템과의 관련성은 없다고 선을 그었다. 베드퍼드 청장은 “이번 문제는 장비 결함 때문임을 분명히 하고 싶다”고 강조했다. 숀 더피 교통부 장관은 해당 장비 결함에 대해 FAA 계약업체가 항공관제 네트워크 케이블을 기존 구리에서 광섬유로 교체하는 작업을 하던 중 시작됐다면서 “우리가 파악하려 노력 중인 건 업체의 무능함 때문인지 아니면 결함이 있는 라우터 때문인지 여부”라고 밝혔다.



미국 최대 명절인 추수감사절과 크리스마스 등 항공 이동수요가 대규모로 발생하는 시즌을 앞두고 업체 과실이나 기기 결함만으로 미 전역 공항이 마비될 수 있다는 사실이 드러나며 오히려 불안감은 더 확대되고 있다. 이미 2023년 1월 FAA 전산 시스템 장애로 미국 국내선 출발이 두 시간 가까이 중단되며 위험이 노출된 바 있다. 당시 계약업체 직원들이 조종사에게 운항 정보를 전달하는 항공고시보(NOTAM) 시스템 관련 파일을 실수로 삭제하면서 수천 편의 이착륙이 지연됐다. 뉴욕타임스(NYT)는 이번 사태가 “최근 몇 달간 여러 차례 차질을 빚어온 FAA의 낡은 항공교통관제 인프라가 가진 고질적인 취약성을 여실히 드러냈다”고 지적했다.

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