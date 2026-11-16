글씨는 개발새발, 행동은 개차반! : 문해력 키우는 《한자어 탐정단》 - 022

□ 수사 단어 ·개발새발[순우리말] : 개의 발과 새의 발이라는 뜻으로, 글씨를 알아보기 힘들 정도로 엉망으로 갈겨쓴 모양. ·괴발개발 : 고양이의 발(괴)과 개의 발(개). (이 단어가 원래 오리지널 표준어이며, '개발새발'은 나중에 복수 표준어가 되었어요. ·개차반[순우리말] : ‘똥을 먹는 개가 차려놓은 밥상’이라는 뜻으로, 행동이나 성격이 아주 더럽고 엉망진창인 사람을 낮잡아 이르는 말.

□ 수사 보고서

탐정 여러분, '개발새발'과 '개차반'은 소리만 들으면 무언가를 새로 발전시킨다는 뜻의 한자어 '개발(開發)'을 떠올리기 쉽지만, 사실은 한자가 전혀 없는 순도 100% 우리말입니다.

단어의 탄생 장면을 하나의 스토리로 들여다보면 아주 재미있는 반전이 일어납니다.

눈을 감고 시골 마당을 상상해 보세요. 진흙탕을 신나게 뛰어놀던 개가 방바닥에 발도장을 꾹꾹 찍고 다니고, 그 옆으로 닭이나 새들이 뾰족한 발로 흙바닥을 아무렇게나 긁어놓은 정신없는 무늬! 그것이 바로 글씨를 엉망으로 썼을 때 가리키는 개발새발의 진짜 모습입니다. 원래는 고양이 발과 개 발을 뜻하는 '괴발개발'만 표준어였지만, 사람들이 '개발새발'을 너무 사랑해서 둘 다 표준어가 되었죠.

'개차반'에 숨겨진 비밀은 조금 더 충격적입니다. 여기서 '차반'은 원래 맛있게 잘 차려진 음식이나 밥상을 뜻하는 고운 우리말인데, 옛날 조상님들이 보기에 똥을 좋아하는 개(개)에게 가장 맛있는 음식(차반)은 다름 아닌 '똥'이었습니다. 즉, 개차반은 "개가 차려놓은 똥밥상"이라는 뜻으로, 차마 눈을 뜨고 봐줄 수 없을 만큼 행동이 더럽고 예의가 엉망진창인 사람을 꼬집어 이르는 말이지요.

□ 수사 확인

1. 다음 중 단어의 쓰임새와 설명이 모두 올바른 문장은 무엇일까요?

① 칠판에 적힌 수학 공식을 수첩에 개발새발 받아 적었더니 집에 와서 읽을 수가 없다.

② 새로 이사 온 옆집 강아지는 하루 종일 꼬리를 흔들며 개차반처럼 무척 사랑스럽다.

③ 국어사전을 찾아보면 글씨를 못 쓰는 모양을 뜻하는 말로 개발소발이 가장 먼저 나온다.

④ 개발새발과 개차반은 한자 뜻을 명확히 풀이해서 공부해야 하는 대표적인 한자어이다.

2. 다음은 어린이 주간 논평의 일부입니다. 빈칸에 알맞은 단어를 써넣으세요.

<보기>: 명필(名筆), 개발새발(괴발개발),개차반

“요즘 스마트폰을 너무 많이 쓰다 보니 직접 연필을 쥐고 글씨를 쓰는 학생이 줄어들고 있습니다. 이 때문에 많은 학생이 공책에 글씨를 ( ① )로 갈겨써서 선생님들이 읽기 힘들어하는 안타까운 현상이 벌어집니다. 하지만 더 큰 문제는 스마트폰 익명 채팅방에서 욕설을 내뱉는 일부 학생들의 거친 태도입니다. 글씨를 못 쓰는 ( ② ) 습관은 연습하면 고칠 수 있지만, 온라인에서 타인에게 상처를 주는 ( ③ ) 같은 인성은 주변 사람들을 모두 떠나게 만듭니다.”

□ 수사 단서

두 단어 모두 한자어가 아닌 100% 순우리말이며, 개발새발은 동물의 발자국에서, 개차반은 '개+차반(음식)'에서 온 말입니다!

유도 질문: "삐뚤빼뚤 엉망으로 쓴 글씨를 가리키는 진짜 표준어는 무엇일까요?

[정답]

1번: ①

2번: ① 개발새발(괴발개발) ② 개발새발(괴발개발) ③ 개차반

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

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