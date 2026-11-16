글씨는 개발새발, 행동은 개차반! : 문해력 키우는 《한자어 탐정단》 - 022

□ 수사 단어
·개발새발[순우리말] : 개의 발과 새의 발이라는 뜻으로, 글씨를 알아보기 힘들 정도로 엉망으로 갈겨쓴 모양.
·괴발개발 : 고양이의 발(괴)과 개의 발(개). (이 단어가 원래 오리지널 표준어이며, '개발새발'은 나중에 복수 표준어가 되었어요.
·개차반[순우리말] : ‘똥을 먹는 개가 차려놓은 밥상’이라는 뜻으로, 행동이나 성격이 아주 더럽고 엉망진창인 사람을 낮잡아 이르는 말.
□ 수사 보고서
탐정 여러분, '개발새발'과 '개차반'은 소리만 들으면 무언가를 새로 발전시킨다는 뜻의 한자어 '개발(開發)'을 떠올리기 쉽지만, 사실은 한자가 전혀 없는 순도 100% 우리말입니다.
단어의 탄생 장면을 하나의 스토리로 들여다보면 아주 재미있는 반전이 일어납니다.
눈을 감고 시골 마당을 상상해 보세요. 진흙탕을 신나게 뛰어놀던 개가 방바닥에 발도장을 꾹꾹 찍고 다니고, 그 옆으로 닭이나 새들이 뾰족한 발로 흙바닥을 아무렇게나 긁어놓은 정신없는 무늬! 그것이 바로 글씨를 엉망으로 썼을 때 가리키는 개발새발의 진짜 모습입니다. 원래는 고양이 발과 개 발을 뜻하는 '괴발개발'만 표준어였지만, 사람들이 '개발새발'을 너무 사랑해서 둘 다 표준어가 되었죠.
'개차반'에 숨겨진 비밀은 조금 더 충격적입니다. 여기서 '차반'은 원래 맛있게 잘 차려진 음식이나 밥상을 뜻하는 고운 우리말인데, 옛날 조상님들이 보기에 똥을 좋아하는 개(개)에게 가장 맛있는 음식(차반)은 다름 아닌 '똥'이었습니다. 즉, 개차반은 "개가 차려놓은 똥밥상"이라는 뜻으로, 차마 눈을 뜨고 봐줄 수 없을 만큼 행동이 더럽고 예의가 엉망진창인 사람을 꼬집어 이르는 말이지요.
□ 수사 확인
1. 다음 중 단어의 쓰임새와 설명이 모두 올바른 문장은 무엇일까요?
① 칠판에 적힌 수학 공식을 수첩에 개발새발 받아 적었더니 집에 와서 읽을 수가 없다.
② 새로 이사 온 옆집 강아지는 하루 종일 꼬리를 흔들며 개차반처럼 무척 사랑스럽다.
③ 국어사전을 찾아보면 글씨를 못 쓰는 모양을 뜻하는 말로 개발소발이 가장 먼저 나온다.
④ 개발새발과 개차반은 한자 뜻을 명확히 풀이해서 공부해야 하는 대표적인 한자어이다.
2. 다음은 어린이 주간 논평의 일부입니다. 빈칸에 알맞은 단어를 써넣으세요.
“요즘 스마트폰을 너무 많이 쓰다 보니 직접 연필을 쥐고 글씨를 쓰는 학생이 줄어들고 있습니다. 이 때문에 많은 학생이 공책에 글씨를 ( ① )로 갈겨써서 선생님들이 읽기 힘들어하는 안타까운 현상이 벌어집니다. 하지만 더 큰 문제는 스마트폰 익명 채팅방에서 욕설을 내뱉는 일부 학생들의 거친 태도입니다. 글씨를 못 쓰는 ( ② ) 습관은 연습하면 고칠 수 있지만, 온라인에서 타인에게 상처를 주는 ( ③ ) 같은 인성은 주변 사람들을 모두 떠나게 만듭니다.”
□ 수사 단서
두 단어 모두 한자어가 아닌 100% 순우리말이며, 개발새발은 동물의 발자국에서, 개차반은 '개+차반(음식)'에서 온 말입니다!
[정답]
1번: ①
2번: ① 개발새발(괴발개발) ② 개발새발(괴발개발) ③ 개차반
「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소
매주 월, 수 연재
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