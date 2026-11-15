노벨문학상 故 아스투리아스… 52년 만에 고국 과테말라 귀환

1967년 노벨문학상을 수상한 고 미겔 앙헬 아스투리아스(1899∼1974)의 유해가 숨진 지 52년 만에 고국 과테말라로 돌아왔다. 14일(현지시간) AP통신 등에 따르면 옥수수 알갱이 모양의 녹색 돌 항아리에 담긴 고인의 유해는 15일 수도 과테말라시티의 미겔앙헬아스투리아스문화센터에 안치될 예정이다. 유해 항아리는 지난 12일 과테말라시티 아우로라국제공항에 도착했다. 아스투리아스는 어릴 적 원주민이 많은 베라파스 지역에서 자라면서 원주민 공동체와 구전 전통, 마야 키체족의 세계관 등을 접했다. ‘과테말라의 전설’(1930)로 데뷔한 그는 ‘대통령 각하’(1946), ‘옥수수의 인간’(1949) 등을 통해 원주민적 요소, 정치 비판, 실험적인 언어를 사용하며 라틴 아메리카를 대표하는 작가로 발돋움했다. 1967년 과테말라인으로 최초로 노벨문학상을 받았다. 1974년 스페인에서 암으로 사망한 뒤 유해는 프랑스 파리 페르라세즈 묘지에 안장됐다. 당시 과테말라와 스페인이 각각 군부와 독재정권이 집권 중이었기에 고인의 뜻을 고려한 유가족의 결정이었다. 이후에도 유가족은 아스투리아스가 과테말라에서 정치적으로 이용되는 것을 우려했다. 그러다 2024년 진보 정부인 베르나르도 아레발로 대통령 집권 이후 송환을 결심하면서 아스투리아스는 고국의 품에서 안식을 찾게 됐다.

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