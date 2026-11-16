“복지서비스 핵심은 ‘사람’… 종사자부터 행복해야” [차 한잔 나누며]

“아무리 훌륭한 시설과 시스템을 갖추고 있어도 현장에서 어르신 손을 잡아드리는 종사자의 마음이 지쳐 있다면 진정한 돌봄은 이뤄질 수 없어요. 어르신이 웃으시려면 먼저 현장의 직원이 행복해야죠.”

지난 20여년간 노인 돌봄에 헌신해온 김선표 진명복지재단 이사장은 “노인 복지 종사자의 열악한 처우와 높은 노동 강도가 돌봄의 질을 떨어뜨리는 가장 큰 걸림돌”이라며 실질 임금 현실화와 근무 환경 개선 등이 이뤄져야 한다고 강조한다. 대구=김덕용 기자

김선표(67) 사회복지법인 진명복지재단 이사장은 재단 운영의 최우선 가치로 ‘종사자의 행복’을 꼽았다. 급속한 고령화로 노인 돌봄의 중요성이 커지는 가운데 복지 서비스의 질을 결정짓는 핵심은 결국 ‘사람’이라는 것이 김 이사장의 확고한 지론이다.



15일 진명복지재단에 따르면 김 이사장은 경북 포항 출신으로 2004년 7월 검정고시 학원 등 5개 입시학원을 정리하고 사재 60억원 이상을 출연해 재단을 설립한 이후 올해로 22년째 현장을 지키고 있다. 현재 재단 산하 12개 기관에 종사자만 300명이 넘는다.



그의 봉사 이력은 남다르다. 우리나라 동(洞) 단위 주민자치조직인 주민자치위원회가 발족하던 1999년부터 수년간 위원장을 맡아 마을공동체 형성을 위한 운영 기반을 다졌다. 지역 주민들과 함께 꾸준히 봉사활동도 펼쳐왔다. 이런 활동을 바탕으로 지방자치 발전에 헌신한 공로를 인정받아 2011년 영예의 ‘국민훈장 동백장’을 수훈했다. 그를 지난 13일 대구 동구 효목동 이사장실에서 만났다.



김 이사장이 노인 복지 현장에 뛰어든 계기는 2004년 미국 유학 중이던 남동생이 노인성 희귀 관절 질환을 앓으면서부터다. 오랜 투병 끝에 완치된 동생은 전공을 바꿔 노인학을 공부했다. 동생의 투병 과정을 지켜보며 국내의 열악한 돌봄 현실에 눈을 뜬 그는 곧장 여러 복지 선진국을 찾아 나섰다. 현장에서 선진 시스템을 직접 눈으로 확인하며 국내 도입이 시급하다고 판단했다. 김 이사장은 “재단 설립 당시만 해도 노인 복지에 대한 사회적 관심이 낮았지만 고령화 속도를 볼 때 돌봄 수요가 급증할 것으로 내다봤다”고 했다.



김 이사장은 기존의 틀을 깨는 선도적인 복지 모델을 잇달아 선보였다. 2006년 7월 전국 최초로 홀몸노인 원스톱지원센터를 열어 복지 사각지대에 놓인 어르신들을 지원하기 시작했다. 당시로선 생소했던 주야간보호, 단기보호, 방문요양 등 소규모 다기능 복합 노인요양시설 사업에도 적극적으로 뛰어들어 시설 중심이 아닌 생활 밀착형 돌봄의 기틀을 다졌다.



2013년 대구 지역 최초의 기억돌봄학교 사업에 참여하게 된 것도 같은 맥락이다. 김 이사장은 치매 관리에 있어 ‘사후약방문’식 대처보다는 예방과 초기 대응이 중요하다고 강조했다. 그는 “치매가 심해진 이후에 돌보는 것도 물론 중요하다”면서도 “그 이전 경증 단계부터 적절한 서비스를 제공해 어르신들이 가능한 한 오랫동안 본인의 일상생활을 유지하도록 돕는 것이 무엇보다 필요하다고 생각했다”고 설명했다.



김 이사장은 이 같은 노인 돌봄 서비스의 외형적 성장에도 현장에는 여전히 넘어야 할 구조적 한계가 많다고 지적했다. 복지 종사자의 열악한 처우와 높은 노동 강도를 돌봄의 질을 떨어뜨리는 가장 큰 걸림돌로 지목했다. 국내 요양보호사 자격증 취득자는 287만명에 달하지만 현장에서 근무하는 인력은 전체의 23%에 불과한 실정이다.



그는 “사명감과 봉사 정신만으론 돌봄 현장을 지탱하는 데 명백한 한계가 있다”며 “요양보호사와 사회복지사 등 현장 인력이 자부심을 갖고 일할 수 있도록 실질적인 임금 현실화와 근무 환경 개선 등 제도적 뒷받침이 시급하다”고 강조했다.



재단 측은 이에 발맞춰 휴양과 여가 지원, 포상 등 다양한 조직문화 프로그램을 운영하며 직원 처우 개선에 힘쓰고 있다. 그 덕분에 다른 기관 대비 이직률이 현저히 낮으며 입사한 대부분의 직원이 정년퇴직까지 장기근속하는 사례를 이어가고 있다. 김 이사장은 “종사자의 행복이 어르신과 지역사회 전체의 행복으로 이어지는 ‘선순환 복지 모델’을 정착시켜 나가겠다”고 말했다.

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