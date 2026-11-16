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포항제철소, 22년째 이어온 ‘사랑의 헌혈’

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포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

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2026년 캠페인 4회로 확대 실시
9월까지 누적 참여 2만7100명

포스코 포항제철소가 11∼12일 올해 네 번째 ‘사랑의 헌혈 캠페인’을 펼쳤다.

15일 포스코에 따르면 포항제철소는 올해 헌혈 캠페인을 지난해보다 한 차례 추가해 3월, 6월, 9월, 11월 등 네 차례 진행했다. 임직원들이 업무 중에도 편리하게 헌혈에 참여할 수 있도록 본사, 생산관제센터, 중앙대식당, 선강대식당 등 사업장 내 4곳에 이동식 헌혈버스를 배치했다.

포스코 포항제철소 직원이 ‘사랑의 헌혈 캠페인’에 참여하고 있다. 포스코 제공
포스코 포항제철소 직원이 ‘사랑의 헌혈 캠페인’에 참여하고 있다. 포스코 제공

특히 헌혈 참여자들이 생활·뷰티용품 상품권, 디지털 콘텐츠 이용권, 커피 쿠폰 등 다양한 기념품 중 선택할 수 있도록 하고 1인당 총 3개의 기념품을 제공하는 ‘1+1+1’ 이벤트를 마련해 참여를 독려했다.

헌혈 희망자들은 사전 문진을 통해 건강 상태와 헌혈 제한 약물 복용 여부 등을 확인하고 전문 의료진의 안내에 따라 혈압·맥박 측정과 빈혈 검사 등 기본 검진을 거쳐 안전하게 헌혈을 진행했다.

헌혈에 참여한 직원은 “앞으로도 일상에서 실천할 수 있는 나눔을 꾸준히 이어가고 싶다”고 말했다.

한편 포항제철소는 2004년부터 ‘사랑의 헌혈 캠페인’을 이어오고 있으며, 올해 9월까지 임직원 2만7100명이 참여하는 등 지역사회 혈액 수급 안정화에 힘을 보탰다는 평가가 나온다.


포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com 기자페이지 바로가기

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