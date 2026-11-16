포항제철소, 22년째 이어온 ‘사랑의 헌혈’

포스코 포항제철소가 11∼12일 올해 네 번째 ‘사랑의 헌혈 캠페인’을 펼쳤다.



15일 포스코에 따르면 포항제철소는 올해 헌혈 캠페인을 지난해보다 한 차례 추가해 3월, 6월, 9월, 11월 등 네 차례 진행했다. 임직원들이 업무 중에도 편리하게 헌혈에 참여할 수 있도록 본사, 생산관제센터, 중앙대식당, 선강대식당 등 사업장 내 4곳에 이동식 헌혈버스를 배치했다.

포스코 포항제철소 직원이 ‘사랑의 헌혈 캠페인’에 참여하고 있다. 포스코 제공

특히 헌혈 참여자들이 생활·뷰티용품 상품권, 디지털 콘텐츠 이용권, 커피 쿠폰 등 다양한 기념품 중 선택할 수 있도록 하고 1인당 총 3개의 기념품을 제공하는 ‘1+1+1’ 이벤트를 마련해 참여를 독려했다.



헌혈 희망자들은 사전 문진을 통해 건강 상태와 헌혈 제한 약물 복용 여부 등을 확인하고 전문 의료진의 안내에 따라 혈압·맥박 측정과 빈혈 검사 등 기본 검진을 거쳐 안전하게 헌혈을 진행했다.



헌혈에 참여한 직원은 “앞으로도 일상에서 실천할 수 있는 나눔을 꾸준히 이어가고 싶다”고 말했다.



한편 포항제철소는 2004년부터 ‘사랑의 헌혈 캠페인’을 이어오고 있으며, 올해 9월까지 임직원 2만7100명이 참여하는 등 지역사회 혈액 수급 안정화에 힘을 보탰다는 평가가 나온다.

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