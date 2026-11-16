“AI가 농업의 미래”… 학생도 교사도 ‘열공’

“학생과 교사가 함께 인공지능(AI)을 배우고 가르치는 학교로 성장하고 있습니다.”



송한득 전북 남원용성고등학교(가칭 케이팜고등학교) 교장은 15일 “AI를 미래 농업의 핵심 기술로 받아들여 그 기술을 배우고 익혀 실제 수업과 농업 현장에 적용할 수 있는 교육과정을 운영하고 있다”며 이같이 밝혔다.

전북 남원 용성고 학생들이 스마트팜에서 실습교육을 받고 있다. 용성고 제공

남원용성고는 최근 AI 교육에서 성과를 거뒀다. 학생 10명이 AI 활용 능력을 평가하는 AICE(AI Certificate for Everyone) 베이식 자격을 취득했고, 교사 21명은 AICE 제너러티브 1급 자격을 얻었다. 이번 성과는 KT와 협력해 추진한 AI 역량 강화 사업의 결실이다. 학생 30명은 지난 6∼8월 AI 모델링과 성능 평가 교육을 받은 뒤 9월 시험에 응시해 10명이 합격했다. 교사 30명도 9월 한 달간 프롬프트 설계와 생성형 AI 콘텐츠 제작, 데이터 분석·시각화 등을 공부했다. 이 중 22명이 시험에 응시해 21명이 합격했다. 남원용성고가 지향하는 교육의 핵심은 AI와 농업을 결합한 ‘AI 팜(Farm)’ 인재 양성으로, AI 기술을 실제 수업에 활용하는 데 초점을 맞추고 있다. 교육부 협약형 특성화고 3기 학교로 선정된 이 학교는 AI팜과와 AI팜테크과, AI팜카페과 등 3개 학과를 운영한다.

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