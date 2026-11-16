전주서 되살린 “태조어진 행차요”

‘조선왕조의 본향’인 전북 전주에서 338년 전 태조 이성계의 어진(초상화)을 경기전에 다시 모시던 의례가 재현됐다. 전통 복식을 갖춘 300여명의 시민 행렬단이 도심을 지나 경기전으로 향하며 조선왕실 의례문화의 모습을 선보였다.



전주시는 15일 전주시청 노송광장에서 출발해 충경로와 팔달로, 풍남문을 거쳐 한옥마을 내 경기전까지 이어지는 ‘2026 조선왕조 태조어진 봉안의례 재현’ 행사를 개최했다. 이번 행사는 1688년(숙종 14년) 경기전에 모셨던 태조 어진을 새로 모사하기 위해 한양으로 옮겼다가 다시 전주 경기전에 봉안했던 역사적 과정을 문헌 고증을 바탕으로 재현한 것이다. 현재 전주 경기전 어진박물관에 봉안된 어진은 현존하는 유일본으로, 2012년 국보 제317호로 지정됐다.

조선시대로 시간여행 15일 전북 전주시에서 경기전에 봉안된 태조어진(국보 제317호)을 모사하기 위해 서울로 모셔갔다가 다시 전주로 모셔오는 봉안의례를 재현하는 행렬이 경기전 인근 태조로를 지나고 있다. 전주시 제공

행사는 전주시청 노송광장에서 봉안행렬의 출발을 알리는 ‘진발의식’으로 시작됐다. 최주만 전주시의회 의장이 도제조 역할을 맡았으며, 전라감사와 의장, 의물 등 전통 복식을 갖춘 300여명의 행렬단이 당시 봉안행렬의 위엄을 되살렸다.



행렬은 시민과 관광객의 환영 속에 충경로와 팔달로를 지나 경기전으로 이동했다. 충경로사거리와 풍남문사거리 등 주요 지점에서는 시민과 관광객들이 행렬을 지켜보며 사진을 촬영하는 등 조선왕실 의례의 모습을 함께했다. 전주기접놀이보존회와 생활문화예술 동호회 회원 등 시민참여단도 행렬에 동참했다.



경기전에 도착한 행렬은 어진궤를 경기전 정전으로 모시는 봉안의례를 진행한 뒤 태조어진의 무사 봉안을 고하는 고유제를 거행하며 행사를 마무리했다.

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