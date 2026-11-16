전남광주 통합 첫 살림 22조 꾸린다

전남광주통합특별시는 2027년도 예산안을 통합 이전 광주시와 전남도 올해 예산을 합친 금액보다 5.8% 늘어난 22조163억원 규모로 편성해 시의회에 제출했다.



15일 전남광주시에 따르면 통합시의 내년 예산안은 일반회계 18조736억원, 특별회계 2조6739원, 기금 1조2688억원으로 편성됐다.



내년 예산안은 전남도와 광주시의 통합 첫해 예산인 점을 고려해 통합의 효과를 성장 기반, 시민이 체감할 성과로 연결하는 데 초점이 맞춰져 있다.



통합시는 반도체·인공지능(AI) 등 첨단 주력산업 육성과 4대 권역 미래 신성장 인프라 구축, 동반성장 지역 순환 경제 활성화, 특별시 기본사회 실현을 ‘4대 시그니처 프로젝트’로 명명하고, 이 프로젝트에 예산을 전략적으로 투입한다.

첨단산업 분야에서는 광주의 AI 기술력과 전남의 재생에너지·우주항공 기반을 결합한다. 반도체 후공정 패키징 투자기업 지원에 375억원, AX(AI 전환) 실증 밸리 조성에 1638억원을 반영했다. 에너지·미래 모빌리티·우주항공 분야에도 실증과 사업화 기반을 넓히기 위한 예산을 편성했다.



통합시는 40억원을 위해 권역별 성장 전략도 수립한다. 광주권은 문화창작, 동부권은 공연·스포츠, 중남권은 미래 농업·K푸드, 서부권은 재생에너지·국제회의·관광을 중심으로 육성한다. 지역에서 소비와 소득이 순환하도록 지역사랑상품권 발행 지원에 1558억원, 농어민 공익수당에 674억원을 편성했다.



농어촌 기본소득 시범사업비로는 4330억원을 편성했다. 국비 지원 대상 7개 군은 내년 상반기, 자체 확대 대상 9개 군은 하반기부터, 총 16개 군 주민 66만9000명을 지원한다. 농축산·해양수산 분야 예산도 전년보다 2696억원 늘려 스마트농업, 재해 대응, 섬 주민 교통과 수산업 기반 등에 투자한다.



올해 통합시가 분담금을 지급하지 않아 문제가 됐던 교육재정교부금 4064억원과 무상급식을 위한 학교 식품비 지원 1089억원 등 교육 분야에도 예산을 배분했다.



이번 예산안에는 정부의 통합에 따른 인센티브인 통합지원금 5조원은 정부 예산이 확정되지 않아 편성되지 않았다. 하지만 통합시는 통합 지원금 5조원을 조기에 활용하기 위해 기금 관련 조례 제정을 추진하고 있다.



통합시 관계자는 “정부의 통합지원금 5조원은 정부 예산이 확정되면 내년 1∼2월 추가경정예산을 통해 반영할 계획”이라며 “예산안은 시의회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 다음 달 16일 본회의에서 확정된다”고 말했다.

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