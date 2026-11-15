목줄 풀고 마음껏 뛴 댕댕이…암사역사공원 반려견 놀이터서 보호자와 즐거운 시간 [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

15일 서울 강동구 암사역사공원 광장에서 열린 '댕댕이를 부탁해 시즌2' 행사를 찾은 반려견과 보호자들이 반려견 전용 공간에서 즐거운 시간을 보내고 있다. 강동구가 마련한 이번 행사는 반려견이 목줄 없이 뛰어놀 수 있는 전용공간과 보호자를 위한 체험 프로그램으로 구성돼 성숙한 반려문화 확산에 일조했다.

허정호 선임기자

15일 서울 강동구 암사역사공원 광장에서 열린 '댕댕이를 부탁해 시즌2' 행사를 찾은 반려견과 보호자들이 반려견 전용 공간에서 즐거운 시간을 보내고 있다. 허정호 선임기자

15일 서울 강동구 암사역사공원 광장에서 열린 '댕댕이를 부탁해 시즌2' 행사를 찾은 반려견과 보호자들이 간식찾기 게임을 즐기고 있다. 허정호 선임기자

15일 서울 강동구 암사역사공원 광장에서 열린 '댕댕이를 부탁해 시즌2' 행사를 찾은 반려견과 보호자들이 간식찾기 게임을 즐기고 있다.

허정호 선임기자

15일 서울 강동구 암사역사공원 광장. 반려견들이 허들을 넘고 넓은 공간을 뛰어다니자 지켜보던 보호자들의 얼굴에는 웃음이 번진다.

강동구는 13일부터 사흘간 이동식 반려견 놀이터 '댕플 시즌2: 댕댕이를 부탁해'를 운영했다. 반려견이 목줄 없이 뛰어놀 수 있는 전용 공간과 보호자를 위한 체험 프로그램으로 꾸며졌다. 놀이터 곳곳에는 허들 같은 놀이 기구가 놓였고, 한쪽에는 보호자와 반려견이 쉬어 갈 수 있는 쉼터 천막도 세워졌다.

간식 찾기 놀이는 바닥에 놓인 여러 개의 상자 가운데 간식이 든 통을 반려견이 냄새로 찾아내는 게임이다. 보호자가 줄을 잡고 곁에서 이끌자 반려견은 상자마다 코를 대고 킁킁거리며 간식을 찾았다. 차례를 기다리는 보호자들은 반려견을 품에 안거나 줄을 쥔 채 지켜봤다. 반려견 식단과 건강에 대해 물어볼 수 있는 상담과 기념사진을 남길 수 있는 포토존도 마련됐다.

놀이터는 반려견 몸집에 따라 이용 시간을 나눠 운영했다. 체고 40㎝ 미만 중·소형견은 오후 3시 30분까지, 40㎝ 이상 대형견은 그 이후 시간대에 놀이터를 이용했다. 동물등록과 광견병 예방접종을 마친 반려견이면 누구나 참여할 수 있었다.

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