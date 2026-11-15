애증과 절망 오로지 ‘춤 언어’로… 쇼팽 음악은 또 다른 서사

정인(情人)의 부친 무슈 뒤발이 찾아왔다는 소식에 마르그리트는 옷매무새를 가다듬고 시골 별장 정원 탁자 앞에 앉아 기다린다. 굳은 표정으로 다가온 손님에게 입맞춤을 청하는 손등을 내미나 외면당한다. 아들과 헤어지라는 아버지의 단호한 몸짓과 사랑을 인정해 달라는 여인의 간절한 손짓이 맞부딪치며 둘의 실랑이는 파드되(2인무)가 된다. 처연한 춤사위 끝에 마르그리트는 바닥에 무릎을 꿇고 고개를 숙인 채 손을 내밀어 잡아줄 것을 간청한다. 그래도 이를 외면하고 정원을 나서던 뒤발. 발길을 돌려 마르그리트 손등에 입맞춤해준다.



냉담한 거부에서 인간적 연민으로 바뀐 완고한 부친의 마음과 사랑을 내려놓아야 하는 여인의 비애가 대사 한마디 없이 생생하게 전해진다. 드라마 발레의 정수다.

존 노이마이어의 ‘카멜리아 레이디’ 2막에서 마르그리트(한나래)와 아르망의 아버지 무슈 뒤발(이재우)이 이인무를 펼치고 있다. 사진 왼쪽은 두 주역 한나래와 곽동현이 파드되를 추는 모습. 국립발레단 제공

국립발레단이 지난해 초연한 존 노이마이어의 ‘카멜리아 레이디’를 10∼15일 서울 예술의전당 오페라극장 무대에 다시 올렸다. ‘철없는 귀공자와 창부의 이루어질 수 없는 사랑’이라는 상투적인 화류계 비사가 애절한 사랑 이야기로 피어난다. 촘촘한 서사와 대사 이상의 표현력을 지닌 안무, 물 흐르듯 이어지는 무대 연출 덕분이다. 국립발레단은 아시아 발레단 최초의 전막 공연이었던 초연에 이어 올해도 이 까다로운 작품을 안정적으로 소화했다.



노이마이어의 연출력을 잘 보여주는 건 정교한 구조다. 세상을 떠난 마르그리트의 유품이 경매에 부쳐진 저택에서 1막이 펼쳐진다. 아르망이 뛰어들어 쓰러지면서 이야기는 아르망 부자의 회상과 마르그리트의 일기를 오가며 과거로 거슬러 오른다. 그리고 극중극으로 등장하는 발레 ‘마농 레스코’는 마르그리트의 운명을 비추는 거울.

겹겹의 서사를 하나로 엮는 건 쇼팽의 음악이다. 경매장의 정적을 깨는 피아노 선율은 2막 화이트 파드되에서 온전히 울려 퍼지고 마르그리트가 홀로 숨을 거두는 순간 잦아든다. 피아니스트 미할 비알크·박종화의 아름다운 연주는 드라마의 결을 깊게 했다. 마르쿠스 레티넨이 지휘한 국립심포니오케스트라도 무용수들의 호흡을 놓치지 않았다.



개막 공연에서 가장 먼저 눈에 들어온 대목은 2막의 마르그리트와 뒤발의 만남이었다. 지난해에 이어 뒤발로 나선 이재우는 아들의 앞날을 지키려는 완고함과 여인의 진심 앞에서 흔들리는 마음을 단단한 춤과 연기로 전했다. 공연 대부분을 무대 왼쪽에 동상처럼 앉아 있는 고역도 묵묵히 견뎠다.



마농 역의 박슬기도 인상적이었다. 지난해 프뤼당스로 무대에 생기를 불어넣었던 그는 이번에는 마르그리트의 비극을 예고하는 인물로 변신했다. 특히 2막에서 박슬기의 마농과 한나래의 마르그리트는 거울을 사이에 둔 듯 한 치의 어긋남 없는 ‘섀도 댄스’를 펼쳤다. 남다른 연기력을 지닌 무용수로서 매력을 보여줬다.



마르그리트와 아르망으로 무대에 오른 한나래·곽동현은 초연 때도 호흡을 맞춘 사이다. 그러나 1·2막 파드되는 두 주역이 기량을 온전히 펼치지 못한다는 인상을 줬다. 선 굵은 한나래의 춤을 받쳐 주기에 곽동현의 리프트가 버거워 보이는 순간이 있었다. 반면 3막 블랙 파드되에서는 호흡이 긴밀해졌다. 오해와 질투, 상처를 지나 다시 마주한 연인의 감정처럼 춤도 한층 거칠고 자유로워졌다.



노이마이어의 무대에서는 주인공만 이야기를 만들지 않는다. 중앙에서 군무가 펼쳐지는 동안 무대 가장자리에서도 만남과 구애, 이별이 이어진다. 시선을 옮길 때마다 또 다른 이야기가 펼쳐지는 풍경화 같은 무대다. 국립발레단은 이번에도 앙상블의 힘을 보여줬다.



올해는 조연재와 객원 주역 알리나 코조카루의 부상으로 개막 엿새 전 캐스팅이 전면 재조정되는 우여곡절을 겪었다. 그럼에도 공연은 큰 흔들림이 없었다. ‘카멜리아 레이디’는 마르그리트 역으로 브누아 드 라 당스를 받은 강수진 전 단장의 숙원이자 12년 재임의 유산이다. 김주원 단장 취임 뒤 처음 오른 이번 무대는 그 유산이 국립발레단의 레퍼토리로 뿌리내리고 있음을 보여줬다.

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