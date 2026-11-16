최용준 C&W코리아 상무 “실적 꺾인 IT기업 脫강남… 뜨는 AI업종이 빈자리 채워”

“코로나19 때 강남 대형 오피스를 채웠던 정보기술(IT) 기업들이 사무실을 축소하거나 외곽으로 이전하고 있습니다. 그 빈자리를 채우려는 기업들이 대부분 인공지능(AI) 관련 기업입니다.”



최용준 쿠시먼앤드웨이크필드(C&W) 코리아 오피스 임차자문그룹 총괄 상무는 지난 3일 세계일보와의 인터뷰에서 서울 오피스 시장의 입주 업종이 산업별 성장세에 따라 재편되고 있다며 이같이 말했다. 코로나19 당시 비대면 산업 호황으로 강남의 대형 오피스를 채웠던 일부 IT 기업들이 최근 실적 부진과 임대료 부담으로 사무실을 줄이고 있다는 것이다. 재택근무 확대와 자율좌석제 도입으로 사무실 면적을 기존의 70∼80% 수준으로 축소하는 기업도 있다.

최용준 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아 오피스 임차자문그룹 총괄 상무가 지난 3일 회사 로고가 새겨진 사무실 앞에서 포즈를 취하고 있다. 남정탁 기자

게임업체 엔픽셀은 2022년 강남구 역삼동 센터필드에 입주했지만, 이후 사무실 규모를 줄이기로 하고 올해 대치동 KT&G대치타워에 신규 임차계약을 체결했다. 두 건물의 순점유비용(NOC)은 전용면적 3.3㎡당 월 기준 각각 약 51만5000원과 32만원으로, KT&G대치타워가 약 38% 저렴하다. 순점유비용은 임대료와 관리비 등을 반영한 실질 임차비용이다.



AI 기업들의 국내 사업 확대 움직임도 나타나고 있다. 생성형 AI ‘클로드’ 개발사인 미국 앤트로픽은 지난 6월 서울 사무소를 공식 개소했다. 강남에선 기존 IT 기업들의 사무실 축소에도 임대료 상승세가 이어지고 있다. 강남구 삼성동 파르나스타워의 순점유비용은 전용면적 3.3㎡당 월 60만원을 넘어 최근 70만원에 육박했다. 최 상무는 “AI 기업들이 강남의 새로운 임차 수요로 떠오르고 있지만, 이들의 성장세가 장기적으로 이어질지는 지켜봐야 한다”고 설명했다. 임대인들도 신생 기업의 사업 안정성과 임차료 지급 능력 등을 따져보고 있다는 것이다.

강남의 높은 임차비용은 기업들의 사무실 이전에도 영향을 미치고 있다. 비용 부담을 줄이려는 기업들이 대체 업무지구로 눈을 돌리면서 성수동이 주목받고 있다. 성수동은 강남 주요 업무지역과 가깝고 임차비용도 강남 A·B급 오피스의 70∼80% 수준이다.



동시에 성수동에서는 신규 오피스 공급이 늘면서 임차인 유치 경쟁이 벌어지고 있다. 최 상무는 “지하철 2호선 북쪽 지역에서는 1년 전 전용면적 3.3㎡당 월 30만원대 초중반을 기대했던 일부 건물들이 최근 20만원대 초중반까지 임차비용을 낮췄다”고 말했다. 임대인들이 공실을 줄이기 위해 가격을 조정하고 있는 것이다. 그는 강남에서 이전을 검토하는 기업들이 늘면서 내년에는 성수동의 공실이 상당 부분 해소될 가능성이 있다고 보고 있다.



업무지구별 주력 산업과 신규 공급 규모에 따라 임대료 전망도 엇갈린다. 여의도는 금융업계의 신규 채용과 사업 확대로 임차 수요가 회복되는 가운데 대규모 오피스 공급이 제한돼 있다. 최 상무는 향후 2∼4년간 여의도 임대료가 상승세를 이어갈 것으로 봤다.



광화문·종로 등 도심권에서는 신규 오피스 공급이 늘면서 임차인 확보가 주요 과제로 떠올랐다. 중대범죄수사청이 르네타워 한 동을 사용하고 있지만, 다른 신축 오피스에는 여전히 공실이 남아 있는 상황이다. 최 상무는 “기업 경기가 회복되지 않은 가운데 신규 공급까지 이어질 경우 내년 이후 도심권 임대료가 하락할 가능성이 있다”고 전망했다.



2028년 이후 도심권의 대규모 오피스 공급이 본격화하면 기업들의 사무실 선택 폭은 더욱 넓어질 전망이다. 최 상무는 “일부 기업들이 신규 공급 시점을 고려해 단기 임대차 계약을 선택하고 있다”며 “앞으로는 임대인들이 임차인을 확보하기 위한 경쟁에 직면할 수 있다”고 내다봤다.

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