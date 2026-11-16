기업 사무실 면적, 금융업 늘리고 IT·건설업 줄였다

올해 들어 서울 주요 업무지구에서 금융업의 사무실 면적은 늘어난 반면 정보기술(IT)·건설업은 줄어든 것으로 나타났다. 금융회사들이 기존 사무실을 확장하는 동안 일부 IT·건설기업은 사무실 규모를 줄이거나 다른 지역으로 이전했다.



15일 글로벌 부동산 서비스 기업 쿠시먼앤드웨이크필드의 ‘2026 서울 오피스 임차사 업종 변화 보고서’에 따르면 서울 주요 업무권역과 판교의 A급 오피스(대형 우량 업무용 빌딩) 167곳에서 금융업의 임차 면적은 1년 새 약 2만2700㎡ 늘었다. 전체 임차 면적에서 차지하는 비중도 33.6%로 지난해보다 1.1%포인트 높아졌다.

사진=게티이미지뱅크

여의도에서는 우리투자증권이 기존 사무실을 유지하면서 TP타워에 추가로 입주했고, 미래에셋증권도 FKI빌딩에 사무실을 마련했다. 여의도 오피스 임차 면적의 60.9%를 금융업이 차지했다. 지난해보다 2.4%포인트 높아진 수치다. 광화문·종로 등 도심에서도 하나은행과 한화손해보험, 삼성화재 등이 사무실을 넓혔다.



도심의 디타워 돈의문에서는 금융업과 건설업의 엇갈린 움직임이 나타났다. NH농협은 이 건물을 인수한 뒤 사용 면적을 늘렸지만, 기존에 입주해 있던 DL이앤씨 등 계열사는 마곡으로 이전했다. 도심에서 금융업이 차지하는 임차 면적 비중은 32.6%로 1년 새 1.9%포인트 높아졌다. 건설·개발업은 4.7%로 1.3%포인트 낮아졌다.



판교에서도 비슷한 변화가 나타났다. 네이버가 판교테크원에서 퇴거하고 현대자동차가 입주했다. 판교의 IT업 임차 면적 비중은 58.8%로 지난해보다 7.9%포인트 떨어졌고, 제조업은 19%로 6.6%포인트 높아졌다. 전체 조사 대상에서 IT업의 임차 면적은 1년 새 약 5만4600㎡, 건설·개발업은 약 3만7300㎡ 감소했다. 쿠시먼앤드웨이크필드는 IT·건설업에서 비용 절감과 사무실 운영 효율화를 위한 면적 축소가 나타났다고 분석했다.

오피스 임대료는 강남을 중심으로 올랐다. 글로벌 부동산 서비스 기업 JLL코리아에 따르면 올해 3분기 강남권 A급 오피스의 3.3㎡당 월평균 실질임대료는 17만5700원으로 지난해 같은 기간보다 12.2% 상승했다. 서울 주요 업무권역 평균 상승률인 7.6%를 웃돌았다. 강남의 공실률은 0.8%에 그쳐 빈 사무실을 찾기도 어려운 상황이다.



도심은 사정이 달랐다. 공실률이 10.6%로 강남보다 높았고, 실질임대료는 16만4000원으로 7.3% 올랐다. 신규 오피스 공급도 예정돼 있어 일부 건물주들은 임차인을 확보하기 위해 일정 기간 임대료를 받지 않는 ‘렌트프리’ 혜택 확대를 검토하고 있다. 여의도의 공실률은 5%, 실질임대료는 12만8600원으로 지난해보다 1.9% 상승했다.

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