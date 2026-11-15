고경표 음주운전 사고… 예능에서 ‘통편집’

배우 고경표(사진)의 음주운전 사고로 방송가에도 불똥이 튀었다.

15일 방송가에 따르면 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니’를 비롯해 최근 고경표가 녹화를 마쳤던 예능 프로그램들은 해당 출연 분량을 사실상 통편집해 송출하고 있다. 고경표는 지난 14일 방송한 ‘놀면 뭐하니’에 출연했으나 개별 장면과 발언은 대부분 방송에서 제외됐다. 단체 화면에서만 일부 모습을 드러냈다.

고경표는 앞서 14일 오전 3시30분쯤 서울 마포구 동교동에서 만취 상태로 자신의 승용차를 운전하다 청소차를 들이받았다. 혈중알코올농도는 면허 취소 수준(0.08% 이상)으로 조사됐다. 이 사고로 청소업체 소속 60대 직원 1명이 경상을 입었고 청소차량도 일부 파손됐다. 고경표는 15일 오후 사회관계망서비스를 통해 “새벽에 일하고 계시다 제 운전으로 위험에 처하고 놀라셨을 분들께 다시 한번 사과드린다. 술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못”이라며 “누군가 크게 다칠 수 있었다. 무책임한 행동이었다”고 밝혔다. 이어 “방송 중인 프로그램과 공개를 앞둔 프로그램을 함께 만든 분들께 죄송하다. 팬 여러분, 기다리신 분들, 작품과 방송을 봐주신 모든 분께 죄송하다”며 “예정된 활동은 모두 중단하겠다. 스스로에 대한 부끄러움을 절대 잊지 않고, 저 자신을 붙잡으며 살겠다”고 말했다.

사고 소식 후 다른 방송사도 대응에 나섰다. 지난 9월부터 고경표가 고정 출연하던 tvN ‘식스센스:B사이드’는 고경표 출연 분량을 최대한 편집할 예정이다. 최근 게스트로 녹화를 마친 tvN ‘놀라운 토요일’ 역시 출연분을 솎아낼 방침이다.

고경표는 오는 29일 처음 방송하는 tvN ‘보검 매직컬 2’, 다음 달 2일 공개하는 티빙 오리지널 예능 ‘대탈출: 도시괴담’에도 출연했다. 오는 21일엔 서울 논현동에서 단독 팬미팅도 열 예정이었다.

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