롤러코스피에 개미들 불안불안… 방어주·파킹 ETF ‘주목’ [마이머니]

최근 증시 불안정성이 재차 커지면서 개미 투자자들의 고민도 깊어지고 있다. 인공지능(AI) 과잉 투자 우려 속에 미국 중간선거 이후 정책 불확실성과 금리·경기 우려가 맞물리며 글로벌 증시에는 극심한 공포가 확산했다. 여기에 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 스캔들과 사임 사태는 혼란한 시장에 불확실성을 더했다.



이처럼 방향성을 가늠하기 어려운 변동성 장세에선 무작정 상승장에 베팅하기보단, 하락장에서 손실을 방어할 수 있는 포트폴리오를 함께 구성하는 투자 전략이 중요해진다. AI와 반도체 산업에 편중됐던 투자를 분산할 수 있는 방어주와 시장 상황을 지켜보며 자금을 잠시 묶어두고 수익도 거둘 수 있는 파킹형 상장지수펀드(ETF)에 투자자들의 관심이 쏠리는 이유다.

◆조정장 버틴 ‘방어주’



15일 한국거래소에 따르면 최근 1개월간 ‘KRX 방송통신’ 지수는 4.72% 올라 전체 분야 중 가장 높은 상승률을 보였다. ‘KRX 방송통신’ 지수는 SK텔레콤과 KT, LG유플러스 등 통신 3사를 주력으로 포함하고 있다. 통신서비스주는 경기에 둔감한 대표적인 증시 방어주로 꼽힌다. 경기 침체에도 소비자가 쉽게 지출을 줄이기 어려운 필수 서비스인 만큼, 안정적인 가입자 기반과 현금 흐름이 강점이다. 상대적으로 높은 배당수익률도 변동성 장세에서 투자 매력을 높이는 요인이다. 미국 중간선거 이후 국내 증시가 급락한 이달 4~6일에도 ‘KRX 방송통신’ 지수는 9.25% 상승해 같은 기간 코스피 하락(-10.43%)과 대조를 이뤘다. 증시 방어주로서의 역할을 톡톡히 해낸 셈이다.



신희철 iM증권 연구원은 “반도체 비중이 높은 국내 금융시장이 전반적으로 약세를 보이는 가운데 이에 대한 반작용으로 통신주들이 강세를 보이며 방어주로서 매력이 부각됐다”고 설명했다.

이어 ‘KRX 300 커뮤니케이션서비스’ 지수(0.35%)가 뒤를 이었다. 통신 3사에 네이버와 카카오, 하이브, 크래프톤 등이 포함돼 있다. 통신업의 안정성에 더해 플랫폼과 게임, 엔터테인먼트 업계의 글로벌 사업 기반이 투자 매력으로 작용한다. 상대적으로 선거 결과에 영향을 덜 받는 업종이다 보니 최근 변동성 장세에서도 안정성이 부각되고 있다.



‘KRX 300 헬스케어’ 지수(0.19%)도 선방했다. 위해주 한국투자증권 연구원은 “제약 산업은 의약품 수요의 비탄력적 특성으로 인해 실적 훼손 우려가 제한적인 대표적 경기방어 산업”이라며 “현재의 시장 변동성을 헤지할 수 있는 대안 중 하나”라고 말했다.



반면 같은 기간 ‘KRX 반도체’(-28.83%), ‘KRX 정보기술’(-25.54%), ‘KRX SK하이닉스 지수’(-24.54%), ‘KRX 삼성전자 지수’(-17.76%) 등은 급락을 피하지 못했다. AI 투자 과잉 우려에 최근 미 중간선거 ‘블루 웨이브’(민주당 압승)에 따른 데이터센터 건설 지연 우려 등에 직격타를 맞은 탓이다.

◆‘피난처’ 파킹형 ETF에 ‘뭉칫돈’



파킹형 ETF는 증시 변동성이 클 때 투자자들의 피난처 역할을 한다. 파킹형 ETF란 투자할 곳을 정하지 못한 돈을 잠시 넣어두는 ETF다. 자동차를 잠시 주차해 놓는 것처럼 현금을 단기 금융상품에 넣어 안정적으로 이자를 얻는 상품이다.



ETF 체크에 따르면 최근 1개월간 ‘KODEX 머니마켓액티브’에 1조4976억원이 몰려 전체 ETF 중 두 번째로 많은 자금이 유입된 것으로 나타났다. 머니마켓액티브는 단기 우량 채권이나 기업어음(CP) 등에 투자해 안정성과 유동성을 동시에 추구하는 상품으로, 대표적인 파킹형 상품으로 분류된다. ‘TIGER 머니마켓액티브’(5656억원)와 ‘WON 전단채플러스액티브’(3797억원)도 각각 자금유입 순위 7위와 9위에 올랐다.



파킹형 ETF는 투자자금을 묶어두는 것을 넘어 수익률 측면에서도 안정적인 흐름을 보였다. 이 기간 자금유입 상위 10개 상품 중 플러스 수익률을 기록한 건 파킹형 ETF 3종뿐이었다. ‘TIGER 머니마켓액티브’가 0.36%, ‘WON 전단채플러스액티브’와 ‘KODEX 머니마켓액티브’가 각각 0.35%, 0.32%를 기록했다. 반면 가장 많은 2조2742억원의 자금이 몰린 ‘KODEX 200’의 수익률은 -16.97%까지 악화했다.



임은혜 삼성증권 연구원은 “최근 증시 환경·고금리 확대로 파킹형 ETF에 대한 관심이 증가하고 있다”며 “파킹형 ETF를 적절하게 이용한다면 자산 배분의 효율성과 투자 수익률의 안정성을 극대화할 수 있다”고 조언했다.

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