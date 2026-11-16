럭셔리 정비소·부품 나르는 로봇… 현대차 AS ‘초격차’ 시동 [밀착취재]

지난 9일 경기 안양시 인덕원현대서비스의 제네시스 전용 정비동 작업장에 들어서자 GV80과 G80 등 제네시스 차들이 리프트에 올라 있었다. 바닥에는 전기가 통하지 않는 절연 매트가 깔렸고, 한쪽에는 대형 차량도 들어 올릴 수 있는 리프트가 설치돼 있었다. 넓은 작업장에는 차량 정비소 특유의 투박함 대신 깔끔하고 세련된 분위기가 감돌았다. 2층에는 탁 트인 전망을 배경으로 안마의자 등 다양한 편의시설이 있는 고객 휴게 공간이 마련돼 있었다. 고급 가구와 조명을 갖춘 고객 쉼터는 자동차 정비소보다 호텔 라운지에 가까웠다.

경기 안양시 인덕원 그랜드 블루핸즈의 제네시스 차량 작업 공간. 현대차 제공

◆정비소도 대형화·고급화



현대자동차가 기존 정비소를 대형화·고급화한 ‘그랜드 블루핸즈’는 차량 입고부터 정비, 고객 대기까지 전 과정에서 차별화된 고급 서비스를 제공하도록 설계한 정비 거점이다. 2021년 4월 전북 군산시에 처음 도입한 이후 전국 17곳으로 확대됐다. 현대차가 정비시설 고급화에 공을 들이는 것은 테슬라와 중국 전기차 업체들의 국내 시장 공세가 거세지는 가운데 기존의 촘촘한 정비망을 질적 경쟁력까지 갖춘 서비스 인프라로 발전시키려는 전략에서다.



차량 가격과 성능 못지않게 구매 이후 정비 편의성이 소비자 만족도를 좌우하는 점에서 신규 진입 업체들이 단기간에 구축하기 어려운 전국 단위 정비망을 한층 고도화해 경쟁력을 강화하겠다는 것이다. 특히 전동화와 소프트웨어중심차량(SDV) 시대에도 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)만으로 해결할 수 없는 물리적 고장과 부품 교체가 불가피한 만큼 오프라인 정비망은 중요할 수밖에 없다.



인덕원현대서비스는 기존 블루핸즈 건물 옆에 제네시스 전용 건물을 증축해 지난 3일 문을 열었다. 일반 종합 블루핸즈가 평균 10개의 정비 작업 공간(베이)과 11명의 엔지니어를 갖춘 데 비해 그랜드 블루핸즈는 각각 25개, 21명으로 규모가 2배 이상 크다. 더 많은 차량을 동시에 정비하고 복잡한 수리에도 대응할 수 있는 시설과 인력을 갖춘 것이다. 현대차는 현재 전국 17곳을 2029년까지 30곳으로 늘릴 계획이다.



한준희 현대차 블루핸즈지원팀장은 “노후화된 시설이나 좁은 대기 공간에 대한 고객 불편이 꾸준히 제기됐고, 크고 쾌적한 시설에서 전문적인 정비를 받고 싶다는 수요가 있었다”며 “직영 서비스센터를 계속 늘리는 데는 한계가 있는 만큼 기존 블루핸즈를 대형화·고급화하는 방향으로 서비스를 강화하고 있다”고 말했다.

◆첨단 기술로 고난도 정비



그랜드 블루핸즈가 정비 서비스의 질을 높인 지역 종합병원이라면, 경기 용인시 수원하이테크센터는 첨단 기술로 고난도 수리를 책임지는 상급종합병원이다. 같은 날 수원하이테크센터 지하 1층의 현대모비스 부품 창고에선 로봇들이 부품을 찾아 정비 작업장으로 보내는 자동화 시스템이 가동되고 있었다. 선반 사이를 오가는 로봇이 필요한 부품 상자를 꺼내 운반하자 작업자가 이 중에서 일부를 골라 자율주행 운반로봇(AMR)에 실었다. AMR은 스스로 엘리베이터를 호출해 정비 작업장이 있는 위층으로 향했다. 엔지니어가 부품을 찾고 운반하는 시간을 줄여 실제 정비에 집중하도록 만든 시스템이었다.



3층 데이터·NVH(소음·진동) 분석실은 첨단 연구소에 가까웠다. 심전도 검사 장치처럼 차량 전면 곳곳에 센서와 전선이 연결된 아이오닉9은 마치 정밀 검사를 받는 환자 같았다. 차량에 부착된 센서가 수집한 소음·진동 데이터를 분석하자 대형 모니터에 여러 색상의 그래프가 나타났다. 차량 앞에 설치된 사운드 카메라는 소음이 발생하는 위치를 붉은색과 초록색 등으로 시각화했다. 귀로만 듣고 추정하던 고장 부위를 데이터로 찾아내는 것이다.

지난 9일 경기 수원하이테크센터 지하 1층에서 자율주행 운반로봇이 부품을 옮기는 모습. 이현미 기자

지난 7월 개소한 수원하이테크센터에선 전기차의 바람 소리와 노면 소음부터 차량 내부 전자제어장치 간 통신 오류까지 다양한 문제를 정밀 진단한다. 전기차·소프트웨어중심차량(SDV) 시대에는 전자제어장치 간 연결이 복잡해 고장 원인을 파악하는 일도 한층 어려워진다. 현대차는 원인을 찾아내기 어려운 고장에 대응하기 위해 고객이 주행 중 스마트폰으로 촬영한 소음 영상까지 분석할 수 있는 자체 소프트웨어를 개발했다.



김재혁 현대차 국내서비스전략실장(상무)은 “고객이 특정 속도에서 소음이 발생한다고 호소해도 정비소에서는 재현되지 않는 경우가 있다”며 “이런 간헐적인 문제는 데이터를 분석해야 원인을 찾아낼 수 있어 고난도 정비에 해당하는데, 수원하이테크센터에서 이뤄지는 정비의 약 45%가 소음·진동 관련 수리”라고 말했다.



◆1200여개 정비망의 진화



현대차는 전국 블루핸즈 1204곳과 직영 하이테크센터 22곳을 마치 국가 의료 전달체계처럼 운영하고 있다. 동네 의원에 해당하는 전문 블루핸즈는 경정비를, 종합병원 격인 종합·그랜드 블루핸즈는 사고 수리와 중정비를 맡고, 하이테크센터는 대학병원처럼 고난도 진단과 수리에 집중한다.



블루핸즈에서 해결하기 어려운 고장은 하이테크센터 엔지니어가 영상과 진단 데이터를 공유하며 원격으로 지원한다. 월 300~400건 이런 방식으로 고장 문제를 해결하고 있다. 하이테크센터는 신차가 출시될 때 새 차량의 구조와 정비 방법을 먼저 익힌 뒤 전국 블루핸즈 정비사들에게 교육하는 역할도 맡는다.



다만 블루핸즈 거점 중 상당수가 노후화된 시설이라는 점은 풀어야 할 과제다. 기존 블루핸즈를 개선하려면 상당한 투자비가 들고 공사 기간에 영업 중단도 불가피하지만, 블루핸즈는 개별 사업자가 운영하는 구조여서 시설 개선을 강제하기 어렵다는 한계가 있다.



이 같은 제약 속에서 현대차는 정비 서비스의 질을 높이기 위해 시설 개선과 함께 디지털 기술을 활용한 서비스 혁신에 속도를 내고 있다. 현대차는 65개 항목을 실시간으로 살핀 뒤 차량 이상 징후를 원격으로 파악해 고객에게 알려주는 ‘선제 케어’를 약 45만대에 적용하고 있다. 내년 하반기에는 현대차 전 차종으로 확대할 계획이다. 예를 들어 야간에 전조등을 켜지 않고 주행하거나 비가 오는데 창문이 열려 있는 경우 고객에게 알림을 보내고, 안전과 관련된 이상이 발견되면 전화로 필요한 조치를 안내하는 방식이다.



김 상무는 “SDV 시대가 열리고 무선 소프트웨어 업데이트가 확대되더라도 자동차는 하드웨어이기 때문에 오프라인 정비 거점이 반드시 필요하다”며 “국내에서 누구도 따라올 수 없는 초격차 서비스를 제공하는 것이 목표”라고 강조했다.

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