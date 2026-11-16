‘더 뉴 BMW i7’ 운전석은 질주본능, 뒷좌석은 안방극장

BMW는 ‘운전의 즐거움’을 강조해 온 브랜드다. 하지만 ‘더 뉴 BMW i7’(사진)을 경험한 뒤 가장 기억에 남은 것은 뒷좌석이었다. 544마력의 강력한 성능으로 대형 세단의 묵직한 차체를 거침없이 움직이는 주행 성능도 매력적이었지만, 운전대를 내려놓고 뒷좌석에 앉았을 때 만족감은 그 이상이었다.



지난 4일 서울 광진구 워커힐호텔에서 경기 가평군 청평 일대를 오가는 구간에서 ‘더 뉴 BMW i7 60 xDrive’를 시승하며 갈 때는 직접 운전대를 잡았고, 돌아오는 길에는 전문 운전기사가 이끄는 차의 뒷좌석에 앉았다.



운전석에서 느낀 i7의 매력은 큰 차체가 무색할 만큼 여유로운 주행 성능이었다. 가속페달을 밟자 부드럽게 앞으로 나아갔다. 전장 5395㎜, 휠베이스 3215㎜에 달하는 대형 세단이지만 운전 부담은 작았다. i7은 앞뒤 차축에 전기모터를 하나씩 탑재한 사륜구동 모델이다. 합산 최고출력 544마력, 최대토크 76.0㎏·m를 발휘한다. 무엇보다 진가는 뒷좌석에 있었다. 돌아오는 길, 전문 운전기사에게 운전대를 맡기고 조수석 뒤편인 이른바 ‘사장석’으로 불리는 자리에 앉았다. 뒷좌석 문에 마련된 조작 버튼을 누르자 놀라운 변화가 일어났다. 앞좌석이 앞으로 미끄러지듯 이동하면서 등받이가 접혔고, 동시에 앉아 있던 뒷좌석의 등받이는 뒤로 젖혀졌다. 다리 받침대까지 펼쳐지자 발을 쭉 뻗고 누울 수 있는 공간이 만들어졌다.



또 뒷좌석 문에 있는 터치스크린으로 ‘BMW 시어터 스크린’을 작동시키자 천장에서 대형 디스플레이가 내려왔다. 측면·후면 창문의 전동식 햇빛가리개가 닫히고 실내조명이 어두워졌다. 조금 전까지 바깥 풍경이 보이던 공간이 순식간에 작은 영화관으로 바뀌었다. 8K 해상도를 갖춘 31.3인치 크기의 초광폭 스크린은 영상 감상뿐 아니라 500만 화소 카메라를 활용한 화상회의도 가능하다. HDMI 단자에 노트북을 연결하면 업무용 모니터로 활용할 수도 있다.



i7은 운전기사를 두고 타는 ‘쇼퍼 드리븐’의 특성을 극대화한 차량으로 국내 인증 기준 1회 충전 주행거리는 508㎞로 이전 모델보다 70㎞ 늘었다. 판매 가격은 2억1490만~2억1790만원이다.

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