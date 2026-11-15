이태원 상권 회복을 기원하는 '라이징 이태원' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

녹사평광장과 이화길, 퀴논길 등 이태원 일대에서 상권 활성화 축제인 '라이징 이태원(Rising Itaewon)'가 열린 가운데 15일 서울 용산구 녹사평광장에서 이태원 로컬 마켓이 열리고 있다.

녹사평광장과 이화길, 퀴논길 등 이태원 일대에서 상권 활성화 축제인 '라이징 이태원(Rising Itaewon)'가 열린 가운데 15일 서울 용산구 앤틱문화거리에서 앤틱 스트리트 마켓이 열리고 있다.

10·29 이태원 참사 4년을 넘긴 서울 용산구 이태원에서 주민과 상인이 직접 기획한 상권 활성화 축제 '라이징 이태원'이 14일 막을 올려 15일까지 이어진다. 용산구는 14∼15일 이틀간 녹사평광장과 이화길, 퀴논길 등 이태원 일대에서 행사를 연다고 밝혔다. 참사 이후 지역 공동체를 회복하고 상권에 활력을 불어넣자는 취지다.

행사는 '이태원상권활성화협의체'가 기획했다. 협의체는 참사 이후 공동체 회복과 상권 활성화를 위해 꾸려진 기구로, 이태원1동 통장협의회장과 주민자치위원장, 거리별 상인 대표 등 12명으로 구성됐다. 협의체는 지난 8월부터 여러 차례 회의를 열어 주민과 상인 의견을 수렴하고 행사 방향과 세부 프로그램을 논의했다. 참사의 상처를 안고 있는 지역 구성원이 기획 단계부터 참여했다는 점이 이번 행사의 특징이다.

주제는 '달리고(RUN), 듣고(MUSIC), 사고(MARKET), 만나는(PEOPLE)' 네 가지다. 프로그램은 이틀간 같은 일정으로 진행된다. 오전 10시부터 정오까지는 이태원 일대를 가볍게 달리며 쓰레기를 줍는 '라이징 런'이 열린다. 달리기와 환경 정화 활동을 결합한 프로그램이다. 정오부터 오후 8시까지 녹사평광장에서는 소품과 먹거리를 선보이는 '이태원 로컬 마켓'이 운영되고 DJ 부스도 마련된다.

저녁에는 거리 공연이 이어진다. 오후 6시부터 1시간 동안 퀴논길과 이화길 등 이태원역 인근에서 디스코 음악과 에어로빅 동작을 결합한 '디스코 에어로빅 퍼레이드'가 펼쳐진다. 오후 7시부터는 이태원역 인근 카페에서 춤 공연인 '어반 퍼포먼스'가 1시간 동안 진행된다.

구는 안전 관리에도 무게를 뒀다. 행사에 앞서 사전 안전 점검을 실시하고 행사 구역별로 안전관리 인력을 배치하기로 했다. 행사 기간에는 비상 대응 체계도 가동한다고 밝혔다.

김경대 용산구청장은 "이번 행사가 이태원에 깊은 애정을 가진 주민과 상인이 머리를 맞대고 준비한 자리라며, 주말 이태원을 찾아 거리 곳곳에서 새로운 즐거움을 찾아보길 바란다"고 말했다.

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