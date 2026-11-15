9000만원 내준 비트코인 세달 만에 최저…금리·수급 겹악재 덮쳤다

비트코인이 세달 만에 9000만원선 아래로 주저앉으며 약세를 보이고 있다. 미국의 기준금리 인상 우려에 따른 위험자산 회피 심리 확산과 현물 상장지수펀드(ETF) 자금 유출 등 겹악재가 시장을 덮친 여파다.

15일 오후 3시10분 기준 비트코인은 가상자산 거래소 빗썸에서 당일 대비 2.20% 내린 8860만원을 나타냈다. 달러 기준으로는 코인마켓캡에서 6만4214달러에 거래됐다. 이달 13일 엔비디아발 악재 등에 1억원을 내준 비트코인은 주말 사이 낙폭을 확대하며 이날 자정을 기준으로 9000만원선을 하회하기 시작했다. 비트코인 가격이 9000만원 밑으로 내려간 것은 지난 8월 이후 약 석달 만이다.

비트코인이 세달 만에 9000만원선 아래로 주저앉으며 약세를 보이고 있다. 사진은 서울 서초구 빗썸라운지 강남점의 모습.

비트코인의 최근 약세는 금리 인상 압력과 시장 내부의 수급, 규제 불확실성 등이 겹악재로 작용한 결과로 풀이된다.

미국 10월 소비자물가지수(CPI) 등이 예상치를 웃돌며 물가 압력에 따른 미국 연준(Fed)의 12월 기준금리 인상이 확실시되고 있는 분위기다. 이에 따라 미 국채 10년물 금리가 5%를 넘어선 가운데 무이자 위험자산인 비트코인의 투자 매력은 상대적으로 떨어지고 있다는 분석이다.

미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악하는 ‘블루쓰나미’ 이후 클래리티법(CLARITY Act) 등의 조정 또는 통과 지연 가능성이 커지면서 가상자산 시장의 규제 리스크도 함께 커지는 모습이다.

미국 민주당의 AI 데이터센터 규제 이슈와 ‘젠슨 황’ 사태로 인해 엔비디아 등의 기술주 전반이 조정을 받으면서 위험자산 회피 심리가 가상자산 시장으로 전이됐다는 분석도 있다.

기관 수요를 지탱하고 있는 미국 비트코인 현물 ETF에서 자금 유출세가 지속되는 등 수급 측면의 부담도 비트코인 약세의 원인으로 꼽힌다.

지난주 주말 뉴욕증시는 혼조세를 보였다. 13일(현지시간) 뉴욕증시는 10월 생산자물가지수(PPI)가 예상을 웃돌자 상승 출발했지만, 엔비디아 사태가 반도체 규제 강화와 인공지능(AI) 산업의 순환금융 불안으로 확대되며 하락 전환했다. 특히 반도체와 네오클라우드 등 AI 관련주가 하락을 주도했다.

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