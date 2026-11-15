육동한 춘천시장, 이광재∙이철규 등 찾아 현안사업 국비 반영 요청

육동한 춘천시장은 지난 13일 이광재 국회 예산결산특별위원장과 정태호 더불어민주당 예결위 간사, 유상범 국민의힘 예결위 간사를 비롯해 황명선·안도걸 예결위원 등을 만나 지역 주요 현안사업의 국비 반영 방안을 집중 논의했다. 육 시장은 우상호 강원지사를 상대로 공직선거법상 허위사실 공표 의혹을 제기하고 있는 국민의힘 이철규 의원실도 찾았다.

육 시장은 이날 춘천의 주요 현안과 사업 추진 상황을 설명하고 특히 정부안에 반영되지 않았거나 당초 계획보다 적게 반영된 사업들을 중심으로 국회 심의 과정에서 추가 예산이 반영될 수 있도록 협의했다.

육동한 춘천시장이 이광재 국회 예산결산특별위원장을 만나 현안 사업 국비 반영을 요청했다. 춘천시 제공

주요 논의 사업은 △춘천 다목적체육관 건립(10억원) △인공지능 가상세포 실증지원 기반 구축(25억원) △강원 바이오헬스 기술 상용화 촉진사업(19억원) 등 총 9개 사업이다.

특히 육 시장은 춘천이 강원권 스포츠·문화 거점이자 첨단 바이오산업의 중심지로 도약하기 위해서는 주요 현안사업의 국비가 이번 국회 심의 과정에서 반드시 반영돼야 한다는 점을 강조하며 국회 차원의 각별한 관심과 협조를 요청했다.

스포츠·문화 분야에서는 춘천 다목적체육관과 세계태권도연맹(WT) 본부 건립사업을 중점적으로 설명했다. 송암스포츠타운 일원에 다목적체육관과 세계태권도연맹 본부, 에어돔 등을 연계해 국제 스포츠대회와 대규모 문화·체육행사를 유치할 수 있는 기반을 구축하고 춘천을 강원권 대표 스포츠·문화 거점으로 발전시키겠다는 구상이다.

바이오 분야에서는 항체의약품 개발과 인공지능 기반 신약 연구, 체외진단의료기기 시험·평가 등 주요 사업의 필요성을 강조했다. 춘천이 축적해 온 바이오산업 기반을 바탕으로 연구개발부터 실증, 사업화까지 이어지는 산업 생태계를 강화하기 위해서는 관련 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 국비 지원이 뒷받침돼야 한다는 설명이다.

이 밖에도 육 시장은 정부의 2027년도 예산안에 포함된 162조원 규모의 미래대응기금 신설이 지방자치단체의 재정에 미칠 영향에 대해서도 의견을 나눴다. 특히 지방자치단체가 지역 상황에 맞게 사용할 수 있는 보통교부세가 줄어들 수 있다는 지역사회의 우려를 전달하고 지방재정의 안정성이 확보될 수 있도록 국회 차원의 관심을 요청했다.

육동한 시장은 “춘천의 미래 성장 기반을 다지는 핵심사업들이 국비 부족으로 차질을 빚어서는 안 된다”며 “국회 예산 심의가 중요한 단계에 접어든 만큼 여야를 가리지 않고 끝까지 협의해 필요한 예산이 반영될 수 있도록 살펴봐달라”고 말했다.

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