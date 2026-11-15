“화천댐 물 쓰면서 희생만 강요”…화천군민, '물주권 확보' 200㎞ 도보행진

화천군민 물주권 확보를 염원하는 7박8일 대장정이 파로호에서 마무리됐다.

재경화천군민회는 14일 오후 화천군 간동면 구만리 파로호 선착장에서 ‘물주권 확보를 위한 도보 캠페인 완주식’을 개최했다.

물주권 확보를 위한 도보 캠페인 완주식 모습. 화천군 제공

이번 도보 캠페인은 용인 반도체 산업단지의 화천댐 용수 사용과 관련해 주민 의견 반영의 필요성을 알리고 화천군민이 오랜 기간 감내해 온 수자원 보전 부담에 대한 합리적 보상과 제도 개선을 촉구하기 위해 추진됐다.

재경화천군민회원들은 지난 7일 경기도 용인시를 출발해 화천군까지 200㎞가 넘는 구간을 행진했다

이들은 이날 완주식에서 우선 화천군민이 화천댐과 북한강 수계 수자원 보전 과정에서 감당해 온 경제적·사회적 피해를 객관적으로 조사하고 이에 상응하는 합리적 보상 대책을 마련해야 한다고 밝혔다.

이어 댐 운영과 물 이용·공급 정책에 화천군민의 의견을 충분히 반영해야 한다고 촉구했다.

또 수자원 보전 지역이 감당해 온 누적 피해와 기여도를 고려해 기존 수계관리기금의 배분 및 지원 기준을 전면 재검토해야 한다고 주장했다.

그러면서 수자원 보전 지역과 이용 지역 간 책임과 혜택을 함께 나누는 공정하고 지속 가능한 상생 체계 구축이 필요하다고 강조했다.

재경화천군민회는 이 같은 내용의 입장을 정리해 국회를 비롯한 정부 관계 부처에 전달할 계획이다.

권순애 재경화천군민회장은 “고향 화천은 오랜 세월 수도권에 맑은 물을 공급하기 위해 많은 희생과 제약을 감내해 왔다”며 “이제는 그 피해를 객관적으로 평가하고 그에 따른 정당한 대우를 받아야 할 때”라고 강조했다.

이어 “용인에서 화천까지 이어진 이번 도보 캠페인이 화천의 물주권을 되찾고 수자원 보전 지역과 수혜 지역이 상생하는 출발점이 되길 바란다”고 덧붙였다.

한기호 국회의원은 “댐과 호수가 있는 지역구 국회의원들과 함께 합리적 대안이 마련될 수 있도록 힘을 모으겠다”고 말했다.

완주식에 참석한 김세훈 화천군수는 “강이 지나는 지방자치단체별로 유역 면적에 비례해 한강수계기금 배분 기준을 정하는 등 제도 개선이 필요하다”며 “그동안 피해를 받아 온 수계 지역 지방자치단체들 사이에서 이러한 논의와 연대가 이뤄지길 바란다”고 말했다.

이어 “화천댐 용수 사용 당사자인 대기업들도 화천군민들의 희생을 외면해서는 안 될 것”이라고 덧붙였다.

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