“수험표가 곧 선물 티켓”…국립산림치유원, 수험생 동반 가족 특별 이벤트

국립산림치유원은 건강한 수면을 돕고 수험생 가족에게 휴식을 선물하는 온·오프라인 이벤트를 운영한다고 15일 밝혔다. 수험생활로 지친 수험생과 가족에게 숲에서의 휴식 기회를 제공하기 위해서다.

먼저 온라인에서는 16일까지 ‘나만의 꿀잠 비법을 알려주세요’ 행사를 진행한다. 국립산림치유원 공식 인스타그램 행사 게시물에 자신만의 숙면 방법을 댓글로 남기고 네이버폼을 작성하면 참여할 수 있다. 참여자 중 추첨으로 선정된 10명에게는 수면안대 세트를 증정하며, 당첨자는 20일 발표한다.

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성.

20~30일은 수험생 가족을 위한 ‘따뜻한 숲의 쉼표’ 행사를 만날 수 있다. 이벤트 기간 국립산림치유원을 방문하거나 숙박하는 수험생 동반 가족에게 동전지갑 또는 인견 목베개를 선물한다. 산림치유 프로그램만 이용하는 가족도 참여 가능하며 수험표 등 확인 절차를 거쳐 선착순으로 증정한다. 단 준비된 기념품이 소진되면 조기 종료한다.

국립산림치유원은 이번 이벤트를 통해 국민에게 건강한 수면의 중요성을 알리고 수험생과 가족이 숲에서 휴식하며 재충전하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

김기현 국립산림치유원장은 “이번 이벤트가 일상에 지친 국민에게 건강한 쉼의 중요성을 되새기는 계기가 되길 바란다”며 “수험생과 가족을 비롯한 많은 국민이 숲에서 휴식과 활력을 얻을 수 있도록 다양한 참여 행사를 마련하겠다”고 말했다.

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