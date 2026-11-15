스페이스X, 스타십 상단부 회수…사상 첫 우주선 본체 공중 포착

발사대로 귀환한 스타십 상단부. AP=연합뉴스

일론 머스크가 이끄는 스페이스X가 차세대 초대형 우주선 스타십의 상단부를 처음으로 회수하는 데 성공했다.

지구 궤도 비행을 마친 우주선이 발사기지로 돌아와 기계식 로봇 팔에 공중 포착되면서 완전 재사용 로켓 개발에 중요한 진전을 이뤘다.

14일(현지시간) 스페이스X의 스타십 시험비행 중계에 따르면 전날 미국 텍사스주 스타베이스에서 발사된 스타십 상단부는 약 22시간32분 동안 고도 165마일(약 266㎞)에서 지구를 14바퀴 돈 뒤 발사기지로 귀환했다. 이후 발사대에 설치된 기계식 로봇 팔에 안정적으로 포착됐다.

발사대 인근에서 귀환 장면을 지켜보던 관중들은 구름을 뚫고 모습을 드러낸 우주선을 향해 환호했다. 우주선이 로봇 팔에 무사히 붙잡히자 만세를 부르거나 서로 끌어안으며 성공을 축하했다.

시험비행 중계 해설자인 댄 휴잇은 흥분한 목소리로 “믿어지십니까? 그녀(She)가 돌아왔어요!”라고 외쳤다. 스페이스X는 중계 화면에 록그룹 플레이어(Player)의 노래 ‘베이비 컴 백’(Baby Come Back)을 배경음악으로 삽입했다.

스페이스X는 방열판을 비롯한 우주선의 각종 장비도 정상적으로 작동한 것으로 보인다고 밝혔다. 그동안 스페이스X는 발사 후 대기권 내에서 분리되는 1단 추진체를 여러 차례 회수했지만, 우주까지 올라가는 상단부를 회수한 것은 이번이 처음이다.

이번 성과는 우주선 상단부까지 회수해 재사용하는 기술을 실제 비행에서 구현했다는 점에서 의미가 있다. 발사체의 주요 구성 요소를 회수해 다시 활용할 수 있다면 우주 발사 비용을 낮추고 발사 효율을 높이는 데 도움이 될 수 있다.

다만 이번 시험비행에서 1단 추진체인 ‘슈퍼 헤비’ 부스터 회수에는 실패했다. 부스터는 발사 후 10여 분 만에 멕시코만에 떨어져 폭발했다. 이에 따라 스페이스X가 목표로 했던 1·2단 동시 회수는 이뤄지지 않았다.

케이트 타이스 스페이스X 품질관리 담당 이사는 부스터가 하강하는 과정에서 엔진 연소가 예상보다 일찍 중단된 것이 회수 실패의 원인이라고 설명했다.

이번 시험비행은 2023년 스타십의 첫 시험비행 이후 15번째다. 지구 궤도에 진입한 시험비행으로는 두 번째다.

머스크 최고경영자(CEO)는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “놀라운 스페이스X 팀들에 축하를 전한다”고 밝혔다.

재러드 아이작먼 미국 항공우주국(NASA) 국장도 이번 성과를 “거의 마법이었다”고 평가했다. 그는 달과 성조기 이모티콘을 곁들여 “날이 갈수록 믿는 사람들이 늘어나고 있다. 미국의 달 계획에 한 걸음 더 가까워졌다”고 축하했다.

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