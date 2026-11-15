제주, 바우처택시 이용 자제 안내 ‘철회’…교통약자이동지원센터 ‘사과’

제주도 교통약자이동지원센가 바우처택시 이용 자제 안내로 이용자와 가족에게 불편과 심려를 끼친 데 대해 사과했다. 제주도는 안정적인 서비스 제공을 위한 재원 확보와 민간위탁 사무에 대한 지도·감독을 강화하겠다고 15일 밝혔다.

앞서 센터는 올해 바우처택시 예산이 당초 예상보다 빠르게 소진된다는 이유로, 연말까지 병원 진료·치료, 통학, 출퇴근 등 필수 이동을 우선하고 일정 조정이 가능한 이동은 자제해 달라는 안내문을 홈페이지에 게시했다.

제주도 전경. 제주도 제공

이에 제주도장애인총연합회 등 도내 장애인단체들은 지난 12일 성명을 내고 이동권 보장의 중요성을 강조하며, 도와 센터의 공식 사과와 객관적 기준 없는 이용 제한 철회, 안정적인 예산 확충을 강력히 요구했다.

제주도는 문화·여가·사회활동을 위한 이동 역시 교통약자의 일상에 필수적인 요소라는 점에서, 이번 안내가 자칫 이용자의 이동권을 제약하는 것으로 비쳐질 수 있었음을 무겁게 인식하고 있다고 설명했다. 아울러 지도·감독 기관으로서 센터 운영과 예산 집행 상황을 면밀히 살피고 선제적으로 대응하지 못한 데 대해 책임을 통감한다고 덧붙였다.

혼란을 해소하기 위한 후속 조치로 해당 안내문은 지난 12일 즉각 철회됐으며, 센터는 다음 날인 13일 원장 명의의 사과문을 누리집에 게시했다.

제주도는 이번 안내가 이뤄진 경위와 센터의 예산 집행 현황, 이용 수요를 면밀히 점검하고, 연말까지 서비스가 차질 없이 제공될 수 있도록 재원을 확보할 방침이다. 또한 이용자에게 영향을 미치는 주요 운영 사항에 대해서는 사전 협의 및 보고 체계를 강화하고, 집행 상황을 지속해서 모니터링해 유사 사례의 재발을 방지할 계획이다.

강민철 제주도 교통항공국장은 “이번 일로 교통약자와 가족 여러분께 큰 불편과 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다”며 “이용자들이 안심하고 서비스를 이용할 수 있도록 만전을 기하고, 지도·감독 기관으로서의 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

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