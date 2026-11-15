백령도에 하늘길 열린다…80인승 규모 2033년 개항

서해 최북단 백령도에 80인승 비행기가 뜨고 내릴 수 있는 공항이 건설된다. 이르면 2033년 개항될 것으로 전망된다.

국토교통부는 지난 13일 열린 기획예산처 재정투자평가위원회에서 백령도 소형공항(백령공항) 건설사업의 타당성재조사 통과가 결정됐다고 15일 밝혔다.

국토교통부는 지난 13일 열린 기획예산처 재정투자평가위원회에서 백령도 소형공항(백령공항) 건설사업의 타당성재조사 통과가 결정됐다고 15일 밝혔다.

백령공항은 백령호 인근에 길이 1200m의 활주로와 계류장, 여객터미널 등을 건설하는 사업이다. 해상교통에 의존하는 백령도 주민들의 이동권을 보장하고 도서지역 정주여건을 개선하기 위해 추진됐다. 현재 백령도로는 인천에서 뱃길로 4시간이 걸리지만 공항이 건설되면 1시간 내외로 단축된다.

사업은 2016년 5월 제5차 공항개발 중장기 종합계획에 반영된 뒤 2022년 12월 예비타당성조사를 통과하면서 탄력을 받았지만. 공항 규모가 확대되면서 타당성 재조사에 따라 진행이 지연되어왔다. 소형항공운송사업의 좌석 수 제한이 기존 50석에서 80석으로 완화됨에 따라 공항 규모를 확대하면서 총사업비가 당초 2018억원에서 3913억원으로 1895억원 증가했기 때문이다. 이에 따라 2024년 11월부터 타당성재조사가 진행됐다.

정부는 이번 재조사 통과를 계기로 중단됐던 기본계획 수립과 전략환경영향평가 절차를 신속하게 재개할 방침이다. 특히 조류충돌 예방대책 수립 등 기후에너지환경부가 요구한 전략환경영향평가 보완 작업을 추진한다.

정부는 전략환경영향평가 협의를 마친 뒤 기본계획을 수립·고시하고 환경영향평가 협의와 설계 등을 진행할 계획이다. 후속 절차가 차질 없이 추진되면 2029년 착공해 2033년 이후 개항할 수 있을 것으로 전망했다.

이상헌 국토부 공항정책관은 “백령공항은 현 정부의 국정목표인 ‘모두가 잘사는 균형성장’ 기조에 부합하는 사업”이라며 “해상교통에 의존하는 도서지역 주민의 이동권 보장과 정주여건 개선을 위해 꼭 필요한 사업”이라고 강조했다. 이어 “사업이 더 이상 지연되지 않도록 후속 절차를 속도감 있게 추진하겠다”고 밝혔다.

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