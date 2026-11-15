전북 이북도민·북한이탈주민 500여명 한자리 모여 고향의 정 나눠

고향을 떠나 전북에 정착한 이북도민과 북한이탈주민 500여명이 한자리에 모여 고향의 정을 나누고 통일을 염원했다.

15일 전북도에 따르면 전날 도청 공연장에서 ‘제9회 통일염원 이북도민·북한이탈주민 전북 고향만남의 날’ 행사를 개최했다.

14일 전북도청 공연장에서 열린 ‘제9회 통일염원 이북도민·북한이탈주민 전북 고향만남의 날’ 행사에서 참석자들이 파이팅을 외치고 있다. 전북도 제공

이북5도 전북도사무소와 이북5도 전북지구연합회가 공동 주최한 이번 행사는 이북도민과 북한이탈주민이 서로 교류하며 화합을 다지고 통일의 의미를 되새기기 위해 마련됐다.

식전 행사에서는 코리아 평화예술단 공연과 난타 공연이 펼쳐졌고, 이어진 기념식에서는 이북도민 사회 발전과 북한이탈주민 정착 지원에 기여한 유공자 24명에게 도지사 표창 등이 수여됐다.

참석자들은 만세삼창과 합창으로 통일을 향한 염원을 나눴으며, 오후에는 축하공연과 노래자랑, 경품 추첨 등으로 화합의 시간을 가졌다.

이원택 전북도지사는 “이북도민들이 고향을 떠나 새로운 터전을 일궜고, 북한이탈주민들은 대한민국 사회의 일원으로 자리매김했다”며 “그 덕분에 전북과 대한민국이 더욱 깊고 넓어질 수 있었다”고 말했다.

전북도는 이북도민과 북한이탈주민을 대상으로 상담과 정착 지원, 교류 행사를 이어가고 있으며, 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원을 강화할 계획이다.

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