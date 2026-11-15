서해 최북단 섬 교통 접근성 개선 백령공항 2033년 개항 목표 본궤도

서해 최북단 도서 지역의 오랜 숙원인 교통 접근성이 획기적으로 개선될 전망이다. 백령공항 건설을 통해서다. 인천시는 13일 백령공항 건설사업이 기획예산처 2026년 제9차 재정투자평가위원회에서 타당성재조사를 최종 통과했다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 옹진군 백령면 솔개지구 일원 82만㎡ 규모에 전액 국비로 3913억원을 투입해 80인승 소형공항을 짓는 것이다. 주요 시설로는 길이 1200m·폭 30m 활주로 1본과 계류장 4개소, 여객터미널 등이 들어선다.

인천시는 13일 백령공항 건설사업이 기획예산처 2026년 제9차 재정투자평가위원회에서 타당성재조사를 최종 통과했다고 밝혔다.

일정은 앞서 2016년 제5차 공항개발 중장기종합계획 반영에 이어 2022년 예비타당성조사를 거치며 본격화했다. 그러나 2024년 국토교통부가 취항 항공기를 50인승에서 80인승으로 확대하고, 착륙대 폭을 150m에서 280m로 넓히면서 사업비가 증액(2018억원→3913억원)되며 타당성재조사에 들어갔다.

하지만 후속 행정절차가 지연돼 추진이 사실상 중단된 상태였다. 백령공항은 섬 특성상 항공 수요가 적어 현실적으로 경제적 타당성(B/C) 기준(1.0 이상)을 충족하기 어려웠다. 시와 군은 종합평가 항목인 정책적 타당성(AHP)을 통해 통과할 수 있도록 전략적으로 대응에 나섰다.

그 결과 B/C는 1.0 미만이었으나 AHP가 0.5 이상을 확보하며 통과를 이끌었다. 국토부는 중단됐던 기본계획 수립 용역과 전략환경영향평가를 재개하게 된다. 개항 시기는 당초보다 3년이 늦춰진 2033년이 될 전망이다. 시는 숙박, 관광, 레저 등 공항과 연계해 시너지를 창출할 방침이다.

박찬대 인천시장은 “백령도를 비롯한 섬 주민들의 염원과 노력 그리고 지역 정치권의 관심·지원이 더해진 알찬 결실”이라며 “조속히 개항될 수 있도록 중앙부처 및 관계 기관과 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.

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