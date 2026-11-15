최태원 “AI 플라이휠로 선순환 구축…토큰 이코노미 선도하자”

최태원(사진) SK그룹 회장이 급변하는 인공지능(AI) 시대에 맞춰 그룹 모든 계열사의 정체성을 ‘AI 컴퍼니’로 재정의하고, 한 분야의 성장이 다음 성장을 이끄는 ‘AI 플라이휠’을 구축해야 한다고 강조했다. 기존 핵심 사업인 반도체·인프라·에너지를 넘어 AI 모델과 애플리케이션(앱) 등 서비스 영역까지 외연을 확장해 ‘토큰 이코노미’ 시장을 선도하겠다는 구상이다.

SK그룹은 최태원 회장과 최재원 수석부회장, 최창원 SK수펙스추구협의회 의장, 주요 멤버사 최고경영자(CEO) 50여명이 참석한 가운데 12일부터 14일까지 경기도 이천 SKMS연구소에서 ‘2026 CEO세미나’를 열고 미래 성장 전략을 논의했다고 15일 밝혔다.

이 자리에서 최 회장이 제시한 ‘AI 플라이휠’은 SK의 AI 반도체 경쟁력이 AI 팩토리 사업을 키우고, AI 팩토리 확장이 전력·에너지와 AI 서비스 수요를 창출하면 경쟁력 있는 에너지 공급과 서비스 확산이 다시 첨단 반도체와 AI 팩토리 혁신을 촉진하는 구조다. 경영진은 AI 반도체·인프라·에너지 ‘3대 축’을 중심으로 아직 정의되지 않은 새로운 사업 기회까지 발굴해 전 멤버사가 각자의 역할을 주도적으로 실행하기로 뜻을 모았다.

최 회장은 세미나 마지막 날 기조 발제에서 “기존 사업의 틀을 깨고 스스로를 ‘AI 컴퍼니’로 재정의해야 한다”며 “기존 영역 너머 아직 찾지 못했던 기회 속에서 모든 멤버사가 새로운 역할을 찾아 AI 서비스와 토큰 이코노미까지 연결하는 ‘AI 플라이휠’ 구조를 만들어 가자”고 당부했다. 이어 “AI 시대에는 혼자서 모든 것을 할 수 없다”며 “글로벌 파트너들과의 개방적 협력을 통해 역량과 속도를 높이는 것이 필수적”이라고 강조했다. 발제 이후에는 각 사가 입장만 보고하는 회의가 아니라 외부의 시선으로 서로의 사업 아이디어를 주고받는 심층 토의가 이어졌다.

SK 경영진은 ‘AI 플라이휠’을 뒷받침할 기초 체력 강화 방안도 구체화했다. 비효율 사업 정비와 주력 사업의 내실 강화를 골자로 한 ‘포트폴리오 리밸런싱 2.0’을 이어가고, 현금창출력에 기반한 자본 배분 기준을 적용해 재무 건전성과 미래 투자의 균형을 맞추기로 했다.

여기에 현업 전문성과 데이터를 결합한 ‘실전형 인공지능 전환(AX)’을 전사적으로 확산해 수익 창출과 일하는 방식 혁신도 이끈다는 계획이다. 이미 SK하이닉스는 AI와 디지털 트윈 등을 결합한 ‘스마트 팹’ 고도화로 생산 효율을 높이고 있고, SK이노베이션도 설비·운전 데이터를 연결한 ‘공정 지도(온톨로지)’로 울산 콤플렉스(CLX)의 수율을 개선했다. SK텔레콤은 AI 기반 네트워크·서비스 자동화로 업무 생산성과 고객 경험 혁신에 나섰고, SK가스는 AI로 시황을 분석하고 업무 지식을 자산화해 의사결정 속도를 높였다.

SK 관계자는 “이번 CEO세미나는 그동안의 체질 개선 과정을 돌아보고, ‘AI 플라이휠’ 전략 속에서 각 멤버사의 역할과 실행 과제를 점검한 자리였다”며 “앞으로도 현업을 기반으로 본원적 경쟁력을 높이고 실행력을 강화해 나가겠다”고 설명했다.

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