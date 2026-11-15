인천 송도 곳곳서 털 빠진 너구리 출몰…개선충 감염 신고 잇따라

포획된 너구리. 인천시 연수구

인천 송도 곳곳에서 털이 빠진 너구리가 잇따라 목격되면서 개선충(옴 진드기) 감염 우려가 커지고 있다.

너구리 구조와 포획을 요청하는 민원이 지난해보다 크게 늘어난 가운데 전문가들은 지역에 서식하는 너구리 사이에서 개선충이 확산하고 있을 가능성을 제기했다.

15일 인천시 야생동물구조관리센터와 연수구에 따르면 올해 1월부터 지난 12일까지 연수구에 접수된 너구리 구조·포획 요청 민원은 모두 89건으로 집계됐다.

이 가운데 개선충 관련 민원은 38건이다. 지난해 한 해 동안 접수된 너구리 구조·포획 요청 민원 49건과 비교하면 올해는 11월 중순까지 약 82% 증가한 수준이다.

개선충은 피부 속으로 파고들어 알을 낳으며 기생하는 진드기로, 사람과 반려동물도 감염될 수 있는 인수공통감염병이다. 사람에게 감염되면 가려움증 등의 증상이 나타날 수 있으며, 너구리와 달리 비교적 가벼운 증상으로 그치는 경우가 많다.

인천 전역에서도 개선충에 감염된 것으로 추정되는 너구리 구조가 늘고 있다. 올해 인천시 야생동물구조관리센터가 구조한 너구리는 78마리로, 지난해 연간 구조 실적 47마리보다 약 66% 많았다. 구조된 너구리 대부분은 개선충에 감염돼 건강 상태가 악화한 개체인 것으로 파악됐다.

송도 지역 온라인 커뮤니티에도 털이 빠진 너구리를 목격했다는 글이 잇따르고 있다. 골프장과 수변공원은 물론 학교에서도 목격 사례가 나왔다. 지난달 30일에는 송도의 한 고등학교 교내에 털이 빠진 너구리가 들어와 교사들이 학생들에게 야외활동을 자제하도록 안내하기도 했다.

전문가들은 송도에 서식하는 너구리 사이에서 개선충이 확산하고 있을 가능성을 제기한다.

인천시 야생동물구조관리센터 관계자는 송도에 녹지와 수로가 잘 조성돼 있고 길고양이 급식소도 많으며 천적이 부족해 너구리 개체 수가 증가하는 것으로 추정했다.

이 관계자는 또 기온이 낮아지면서 너구리의 면역력이 떨어져 개선충 감염 개체가 늘어나는 것으로 보고 있다고 설명했다. 너구리들이 추위를 피해 햇볕이 드는 곳으로 나오면서 사람들의 눈에 더 자주 띄는 것도 목격 사례 증가에 영향을 미쳤을 것으로 분석했다.

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