544마력 질주보다 짜릿한 뒷좌석의 안락함…BMW i7 타보니 [시승기]

BMW는 ‘운전의 즐거움’을 강조해 온 브랜드다. 하지만 ‘더 뉴 BMW i7’을 경험한 뒤 가장 기억에 남은 것은 운전석이 아닌 뒷좌석이었다. 544마력의 강력한 성능으로 대형 세단의 묵직한 차체를 거침없이 움직이는 주행 성능도 매력적이었지만, 운전대를 내려놓고 뒷좌석에 앉았을 때 만족감은 그 이상이었다.

지난 4일 서울 광진구 워커힐호텔에서 경기 가평군 청평 일대를 오가는 구간에서 ‘더 뉴 BMW i7 60 xDrive’를 시승하며 갈 때는 직접 운전대를 잡았고, 돌아오는 길에는 전문 운전기사가 이끄는 차의 뒷좌석에 앉았다.

‘더 뉴 BMW i7 60 xDrive’. BMW 코리아 제공

◆544마력의 강력한 주행 성능

운전석에서 느낀 i7의 매력은 큰 차체가 무색할 만큼 여유로운 주행 성능이었다. 가속페달을 밟자 거대한 차체가 부드럽게 앞으로 나아갔다. 고속에도 안정적으로 움직였고, 노면에서 올라오는 충격이 실내로 전달되는 정도도 크지 않았다. 전장 5395㎜, 휠베이스 3215㎜에 달하는 대형 세단이지만 운전 부담은 적었다.

i7 60 xDrive는 앞뒤 차축에 전기모터를 하나씩 탑재한 사륜구동 모델이다. 합산 최고출력 544마력, 최대토크 76.0㎏·m를 발휘하며 정지 상태에서 시속 100㎞까지 4.8초 만에 도달한다. 전기차 특유의 즉각적인 가속 성능에 BMW 특유의 안정적인 주행 감각이 더해졌다.

차체 높이와 움직임을 제어하는 어댑티브 에어 서스펜션과 뒷바퀴를 최대 3.5도까지 조향하는 ‘인테그럴 액티브 스티어링’도 한몫했다. 저속에선 앞바퀴와 반대 방향으로 뒷바퀴를 움직여 회전 반경을 줄이고, 고속에서는 같은 방향으로 움직여 안정성을 높였다. 덕분에 차체 크기에 비해 방향을 바꾸는 움직임이 한결 부드러웠다.

주행 중 실내 정숙성도 인상적이었다. BMW가 강조해 온 운전의 즐거움을 충분히 느끼게 했다.

◆ 버튼 하나에 침대로 변한 뒷좌석

i7의 진가는 뒷좌석에 있었다.

돌아오는 길, 전문 운전기사에게 운전대를 맡기고 조수석 뒤편인 이른바 ‘사장석’으로 불리는 자리에 앉았다. 뒷좌석 도어에 마련된 조작 버튼을 누르자 놀라운 변화가 일어났다. 앞좌석이 앞으로 미끄러지듯 이동하면서 등받이가 접혔고, 동시에 앉아 있던 뒷좌석의 등받이는 뒤로 젖혀졌다. 다리 받침대까지 펼쳐지자 발을 쭉 뻗고 누울 수 있는 공간이 만들어졌다.

‘더 뉴 BMW i7 60 xDrive’ 실내. BMW 코리아 제공

‘더 뉴 BMW i7 60 xDrive’의 이른바 사장석 문에 있는 버튼을 누르면 앞좌석이 접히면서 발을 뻗을 수 있도록 좌석이 재배치 된다. 이현미 기자

좌석 하나의 각도만 바뀌는 것이 아니라 앞뒤 좌석이 함께 움직여 가장 편안한 자세를 만들어주는 방식이었다. BMW가 적용한 ‘이그제큐티브 라운지 시트’다. 뒷좌석 등받이를 최대 43도까지 젖힐 수 있고, 앞좌석의 위치와 등받이 각도까지 연동해 다리를 뻗을 공간을 최대한 마련했다.

머리부터 다리까지 몸을 편안하게 지탱해주는 시트에 앉아 있으니 자동차 안이라는 사실을 잠시 잊을 정도였다. 앞좌석에서 운전하는 재미를 느꼈다면 뒷좌석에선 아무것도 하지 않아도 되는 여유를 만끽할 수 있었다.

또 뒷좌석 문에 있는 터치스크린으로 ‘BMW 시어터 스크린’을 작동시키자 천장에서 대형 디스플레이가 내려왔다. 이와 함께 측면·후면 창문의 전동식 햇빛가리개가 닫히고 실내 조명이 어두워졌다. 조금 전까지 바깥 풍경이 보이던 공간이 순식간에 작은 영화관으로 바뀌었다.

‘더 뉴 BMW i7 60 xDrive’ 내부에 마련된 뒷좌석 동승자를 위한 디스플레이. 이현미 기자

31.3인치 크기의 초광폭 스크린은 8K 해상도를 갖췄다. 영상을 감상하는 기능뿐 아니라 500만 화소 카메라를 활용한 화상회의도 가능하다. HDMI 단자에 노트북을 연결하면 업무용 모니터로 활용할 수도 있다. 이동 중 휴식을 취하거나 영상을 즐기고, 필요하면 업무까지 처리할 수 있도록 만든 공간인 셈이다.

◆앞좌석과 달랐던 입체 음향

앞좌석에서 음악을 들었을 때는 소리가 다소 멀리서 들리는 듯해 최고급 오디오에 대한 기대에는 조금 못 미쳤다. 그런데 뒷좌석에 앉아 음악을 재생하자 완전히 다르게 들렸다. 어느 한쪽에서 소리가 들리는 것이 아니라 사방에서 입체적으로 감싸는 듯했다. 악기 소리와 목소리가 풍부하게 펼쳐지면서 앞좌석에서 느꼈던 아쉬움이 사라졌다.

BMW는 이를 위해 영국의 고급 오디오 브랜드 ‘바워스 앤 윌킨스(Bowers & Wilkins)’의 다이아몬드 서라운드 사운드 시스템을 적용했다. 최대 36개의 스피커를 실내 곳곳에 배치하고 최대 1965W의 출력을 발휘한다. 돌비 애트모스(Dolby Atmos) 기술로 공간감을 높였고 좌석에 진동을 전달하는 ‘4D 오디오’ 기능을 통해 저음까지 몸으로 느낄 수 있도록 했다.

BMW는 운전기사를 두고 타는 ‘쇼퍼 드리븐’ 차량의 특성을 극대화하는 데 초점을 맞췄다. 정숙한 전기 구동계와 에어 서스펜션으로 승차감을 높이고, 이동 시간을 온전히 개인의 휴식이나 업무에 활용할 수 있도록 뒷좌석 공간을 설계했다.

i7은 운전자에게도 충분히 매력적인 차였지만, 이번 시승에서 가장 만족스러웠던 순간을 하나만 꼽으라면 544마력의 질주보단 뒷좌석에서 누린 편안한 휴식이었다. 국내 인증 기준 1회 충전 주행거리는 508㎞로 이전 모델보다 70㎞ 늘었다. 판매 가격은 2억1490만~2억1790만원이다.

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