지난달 전·월세 물가 1.4%↑, 3년10개월만에 최대…전세보증금은 6년 전보다 35% 올라

지난달 전·월세 물가가 3년10개월 만에 가장 높은 수준으로 뛰었다. ‘전세의 월세화’ 현상 속에 지난달 월세는 1.5% 오르며 12년10개월 만에 가장 큰폭으로 올랐다.

15일 국가데이터처에 따르면 지난달 전·월세 소비자물가지수는 전년 동월 대비 1.4% 올랐다. 2022년 12월(1.4%) 이후 가장 큰 상승폭이다. 데이터처는 전국의 1만1000가구를 대상으로 전·월세 물가 상승률을 조사한다. 기존 계약과 신규 계약이 모두 포함된 평균적인 주거비 흐름을 보여주는 지표다.

지난 11월 1일 서울 노원구 한 공인중개사무소 앞을 시민이 지나고 있다.

전·월세 상승률은 2023년 12월 -0.1%, 2024년 1월 -0.2%, 2024년 2월 -0.1% 등 마이너스를 기록했으나, 2024년 3월과 4월 0%를 기록했다. 그해 5월 0.1%로 올라선 뒤 최근까지 플러스 흐름을 지속했다. 올해의 경우 1∼3월 0.9%로 0%대에 머물렀으나, 4∼6월엔 1.0%로 올라섰다. 이후 7월 1.1%, 8월 1.2%, 9월 1.3%, 10월 1.4%로 4개월 연속 상승세를 보이고 있다.

전·월세 상승률이 4개월 연속 오름세를 기록한 것은 2021년 1월(0.7%)∼2021년 5월(1.3%) 이후 처음이다. 당시엔 2020년 7월 말 계약갱신청구권과 전월세상한제를 골자로 하는 임대차법 개정안이 시행되면서 갱신 계약이 늘면서 전세 매물 잠김 현상이 발생하고, 그 여파로 전세가가 크게 뛰었다.

전세와 월세를 구분해서 보면 월세 상승률은 1.5%로 2013년 12월(1.5%) 이후 가장 컸다. 최근 시장에서 나타나는 ‘전세의 월세화’ 현상이 가속화하면서 월세 물가가 뛴 것으로 보인다. 전세 물가 상승률은 1.4%로 2023년 2월(1.6%) 이후 최고치를 기록했다.

전·월세 상승은 가계의 금융기관 대출 의존도를 높였을 것으로 보인다. 지난해 전세 가구의 평균 거주지 보증금은 2억1797만원으로, 2019년(1억6162만원)과 비교해 34.9% 늘었다. 전세 가구가 보증금 용도로 빌린 돈(담보·신용대출 합산)은 같은 기간 3033만원에서 4639만원으로 53.0% 증가했다. 보증금 상승률보다 대출 증가율이 18%포인트 높다.

가계의 전·월세 부담이 커지는 것은 가계의 소비 제약 요인으로 작용하며, 민간 소비 회복이 더디게 이뤄질 것이란 전망에 힘을 싣는다. 한국개발연구원(KDI)은 ‘최근 반도체 호황과 유가 상승이 민간 소비에 미치는 영향’이라는 현안 분석 보고서에서 “최근 시장금리의 가파른 상승세, 비반도체 부문의 낮은 임금 상승률이 가계 소비 여력을 제약할 가능성이 있다”고 진단했다.

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