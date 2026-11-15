온몸에 털 빠진 너구리 인천 송도 곳곳서 발견… 개선충 사람에도 옮겨 비상

인천 연수구 송도 곳곳에서 온몸에 털이 빠진 너구리가 발견되고 있어 주민들이 우려의 목소리를 내고 있다. 전문가들이 해당 동물 사이에서 퍼진 것으로 추측하고 있는 전염병인 개선충은 사람에게도 옮겨 주의가 요구된다.

15일 연수구 등에 따르면 송도에서 개선충 감염 너구리와 관련한 구조 요청 신고·민원이 잇따르고 있다. 옴진드깃과의 개선충은 피부 속에 파고들어 알을 낳으며 살아가는 기생충으로, 사람이나 반려동물도 감염될 수 있는 인수공통감염병이다.

15일 인천시 연수구 송도동 어울림공원에서 개선충(옴 진드기) 감염으로 추정되는 털 빠진 너구리가 앉아있다. 최근 인천 송도국제도시 곳곳에서 인수공통감염병인 개선충 감염 너구리가 잇따라 목격돼 주민들의 우려가 커지고 있다. 연합뉴스

올해 1∼11월(지난 12일 기준) 송도 관할의 연수구에 들어온 너구리 구조·포획 요청 민원은 89건(개선충 관련 38건)이다. 이는 지난해 1년간 접수한 49건보다 82% 많은 수준이다. 센터가 구조한 너구리 상당수는 개선충에 감염돼 건강 상태가 악화한 것으로 파악됐다.

송도 지역 인터넷 커뮤니티에도 골프장, 수변공원, 학교 등 장소를 가리지 않고 털 빠진 너구리를 봤다는 글이 올라오고 있다. 날씨가 추워지면서 너구리의 면역력이 떨어지다 보니 개선충에 감염되는 개체가 많아지는 것으로 보는 게 업계 판단이다.

다만 사람에게 전파될 경우 가려움증을 비롯한 가벼운 증상만 발현한 뒤 며칠이 지나면 낫는 사례가 대부분이다. 지난달 30일 송도 지역 한 고등학교에는 교내에 털이 빠진 너구리가 들어와 학생들에게 야외활동을 자제하라고 안내했다.

인천시 야생동물구조관리센터 측은 “송도는 녹지·수로가 잘 조성됐고, 고양이 사료를 주는 곳이 많은 데다 너구리의 천적도 없다 보니 개체 수 증가 추세에 있다”며 “최근 추위로 인해 너구리들이 따뜻한 곳을 찾으면서 사람 눈에도 많이 띄는 것”이라고 설명했다.

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