‘빚투’도 삼전·닉스 쏠림…신용잔고 25조원 중 7조 몰렸다

국내 증시에서 빚을 내 주식을 사는 이른바 ‘빚투’ 자금의 30%가량이 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목에 쏠린 것으로 나타났다. 특정 대형주에 신용융자가 집중되면서 주가 하락 시 반대매매가 쏟아져 시장 전체의 변동성을 키울 수 있다는 우려가 나온다.

15일 금융투자업계 등에 따르면 12일 기준 삼성전자와 SK하이닉스의 신용융자 잔고는 각각 3조6358억원, 3조3311억원으로 집계됐다. 합산 금액은 총 6조9669억원으로 코스피와 코스닥 시장 전체 신용융자 잔고 25조5976억원의 27.2%에 달한다. 코스피 시장만 떼어놓고 보면 전체 잔고 19조935억원의 36.5%를 두 종목이 차지하고 있다.

12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수 등 시황이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 10.58p(0.20%) 오른 5385.94로 상승 출발했다. 뉴스1

신용융자 잔고는 투자자가 증권사에서 매수 자금을 빌린 뒤 갚지 않은 금액으로 ‘빚투’ 규모를 보여주는 지표다. 과거 두 종목이 전체 잔고에서 차지하는 비중은 2020년부터 2023년까지 2~4%대에 머물렀고 지난해 평균도 6.73% 수준이었다. 하지만 올해 들어 12일까지 평균 22.35%로 뛰었고 지난 8월12일에는 33.6%까지 치솟기도 했다.

이런 현상은 반도체 업황에 대한 기대감과 주가 급등락이 맞물린 결과로 풀이된다. 상반기 인공지능(AI) 인프라 확산 기대로 자금이 대거 몰렸으나, 이후 AI 투자 수익성에 대한 의구심이 커지며 주가가 하락하자 저가 매수를 노린 자금이 늘어난 것으로 분석된다.

문제는 대형주에 집중된 신용융자가 증시 전체의 변동성을 확대하는 요인이 될 수 있다는 점이다. 주가가 하락할 때 반대매매 물량이 연쇄적으로 쏟아지며 낙폭을 더 키울 수 있기 때문이다. 최근 AI 밸류체 전반의 불확실성이 커지면서 당분간 주가 불안이 이어질 수 있다는 관측도 제기된다.

금융당국은 시장 충격을 줄이기 위해 내년 1월31일까지 증권사의 신용공여 담보 비율 140% 이상 유지 의무를 한시적으로 유예했다. 이와 함께 해당 조치가 무분별한 ‘빚투’ 확대로 이어지지 않도록 증권사들에 차주별 한도 등 철저한 리스크 관리를 당부했다.

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