무료급식소 계단부터 특수학급까지…이랜드·포스코·현대건설, 복지공간 바꾼다

서울역 무료급식소의 계단에 미끄럼 방지 패드가 새로 설치됐다. 안전 손잡이는 출입문까지 길어졌고, 층별 안내판도 커졌다. 노숙인과 쪽방촌 주민, 홀로 사는 어르신들이 매일 이용하는 공간에서 넘어지거나 길을 찾지 못하는 불편을 줄이기 위한 변화다.

이랜드 제공

기업들의 사회공헌 활동이 식사와 생필품을 지원하는 데서 나아가 취약계층이 생활하는 공간을 직접 개선하는 방식으로 확대되고 있다.

이랜드복지재단은 무료급식소의 안전시설을 정비했고, 포스코는 장애 학생을 위한 특수학급 개선사업을 추진하고 있다. 현대건설은 복지시설의 조명과 에너지 설비를 교체해 운영 부담을 낮추는 데 힘을 보태고 있다.

15일 유통업계에 따르면 이랜드복지재단은 서울디자인재단과 협력해 서울역 인근 무료급식소 '아침애만나'의 환경 개선 공사를 지난달 마무리했다.

이번 사업은 지난 4월 이랜드복지재단과 서울디자인재단, 한국자산관리공사, 한국보훈복지의료공단, 서울적십자병원 등 5개 기관이 체결한 업무협약에 따라 추진됐다. 재단은 5월부터 약 6개월간 전문가들과 현장을 점검하고, 이용자 이동 경로와 시설 내 위험 요소를 분석했다.

개선 작업에는 유니버설디자인(UD)이 적용됐다. 나이나 장애 유무와 관계없이 누구나 안전하고 편리하게 시설을 이용할 수 있도록 설계하는 방식이다.

가장 신경 쓴 부분은 보행 안전이다. 내부 계단에 미끄럼 방지 패드를 재설치하고 안전 손잡이를 출입문까지 연장했다. 공간별로 색상을 구분하고 층별 안내 표시도 키웠다. 시력이 좋지 않거나 처음 방문한 이용자가 위치를 쉽게 파악할 수 있도록 하기 위해서다.

배식대와 식사 초대장 발급 기계 받침대도 정비했다. 건물 밖에는 미끄럼 방지 바닥 시공과 외벽 타일 보수를 진행했다. 외벽과 셔터에는 급식소의 상징색과 로고를 적용해 시설을 쉽게 찾을 수 있도록 했다.

이랜드복지재단은 지난 5일 열린 '2026 UD 컨설팅 사업 성과보고회'에서 이 같은 개선 성과를 발표했다.

이번 사업은 단순히 노후 시설을 새것으로 교체한 데 그치지 않는다. 급식소를 이용하는 사람들의 보행 능력과 이동 경로를 살펴 시설을 바꿨다는 점에서 의미가 있다.

같은 사업에 참여한 서울적십자병원도 지난달 29일 내과 진료실과 대기공간 개선을 마쳤다. 휠체어 이용자가 일반 환자와 같은 창구에서 접수할 수 있도록 접수대 높이를 조정하고, 이동 통로 폭을 1500㎜로 확보했다. 안전 손잡이와 큰 글씨 안내판도 설치했다.

포스코는 장애 학생들이 생활하는 교실 환경 개선에 나섰다.

포스코1%나눔재단은 지난 4월 포항·광양·서울 지역 국공립 초등학교 특수학급을 대상으로 '함께 자라는 교실' 사업을 발표했다. 올해 총 8개 학교의 리모델링을 지원한다는 계획이다.

지원 내용은 학생들의 장애 특성과 교실 내 위험 요소에 맞춰 구성됐다. 미끄럼 방지 바닥을 시공하고 문턱을 없애 휠체어 이용자의 이동을 돕는다. 벽면에는 충격을 줄이는 쿠션을 설치하고, 감각 자극에 민감한 학생들을 위한 저자극 색채의 휴식 공간도 마련한다.

학생별 학습 지원도 포함됐다. 지체장애 학생에게는 휠체어, 시각장애 학생에게는 독서확대기, 의사소통에 어려움이 있는 학생에게는 보완·대체 의사소통(AAC) 기기 등을 지원하는 방식이다.

포스코1%나눔재단은 포스코그룹과 협력사 임직원들이 급여의 1%를 자발적으로 기부하고 회사가 출연금을 더해 운영하는 공익법인이다. 지난해까지 누적 모금액은 1160억원에 달했다.

재단은 앞서 '희망공간' 사업을 통해 포항과 광양 지역의 장애인 시설과 공공시설 리모델링도 지원해 왔다. 올해 특수학급 개선사업은 이 같은 지원을 학교 현장으로 확대한 사례다. 다만 8개 학교는 올해 지원 목표로 발표된 수치로, 실제 공사 완료 학교 수와는 구분할 필요가 있다.

현대건설은 사회복지시설의 에너지 비용 부담을 줄이는 데 집중하고 있다.

현대건설이 서울시 기후환경본부, 한국에너지공단, 서울특별시사회복지협의회와 함께 추진하는 'H-그린세이빙' 사업이 대표적이다.

이 사업은 에너지 취약계층과 사회복지시설의 일반 조명을 고효율 LED로 교체하거나 건물에 태양광 발전설비를 설치해 전기 사용 부담과 온실가스 배출을 줄이는 방식이다.

현대건설의 2025년 지속가능경영보고서에 따르면 2021년부터 2024년까지 취약계층 67가구와 사회복지시설 13곳에 LED 조명 1599개를 설치했다. 사회복지시설 4곳에는 태양광 발전설비도 지원했다.

현대건설은 이 사업을 통한 연간 온실가스 감축량을 76t으로 제시했다. 온실가스 감축 실적을 평가받아 확보한 탄소배출권 수익은 청소년 에너지 교육사업에 다시 기부할 계획이다.

무료급식소와 특수학급이 이동 안전과 시설 접근성을 개선하는 사례라면, 현대건설은 건물 운영에 필요한 에너지 비용을 줄이는 데 초점을 맞췄다는 차이가 있다.

세 기업의 사업은 지원 대상과 방식이 서로 다르다. 이랜드복지재단은 무료급식소 이용자의 낙상 위험과 이동 불편을 줄이는 데 집중했고, 포스코는 장애 학생의 신체적 특성을 고려한 교실 환경 개선에 나섰다. 현대건설은 복지시설의 에너지 설비를 바꿔 운영 부담을 줄이는 방식을 택했다.

공통점은 현금이나 물품을 전달하는 일회성 지원을 넘어 취약계층이 이용하는 시설 자체를 개선한다는 것이다. 기업이 가진 건축·설비 기술이나 복지 현장의 경험을 활용할 수 있다는 점도 특징이다.

시설을 얼마나 많이 고쳤는지도 필요하지만, 그 공간을 이용하는 사람들이 얼마나 안전하고 편리해졌는지가 사회공헌 사업의 성과를 판단하는 기준이 될 것으로 보인다.

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