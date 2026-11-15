“제2의 얄타 회의 되어선 안 돼” [김태훈의 의미 또는 재미]

1차대전이 한창이던 1916년 5월 영국 외교관 마크 사이크스와 프랑스 외교관 프랑수아 조르주 피코가 마주앉았다. 협상 테이블 위 의제는 독일의 동맹인 오스만 제국(현 튀르키예) 해체 및 분할이었다. 회담 결과 양국 외교관 이름을 딴 ‘사이크스·피코 협정’이 체결됐다. 전후 오스만 영토 중 오늘날의 요르단·이라크·팔레스타인 영역은 영국 세력권, 시리아·레바논은 프랑스 세력권으로 각각 삼는다는 것이 핵심이다. 당시 영국은 팔레스타인 땅의 장래를 놓고 아랍인과 유대인 사이에서 ‘이중플레이’를 하고 있었다. 사이크스·피코 협정 내용이 알려진 뒤 아랍인·유대인 둘 다 분개한 것은 물론이다. 강대국 간 이른바 ‘비밀 외교’의 폐해가 여실히 드러났다.

2차대전 말기인 1945년 얄타 회의에 참석한 3개 연합국 정상들. 왼쪽부터 윈스턴 처칠 영국 총리, 프랭클린 루스벨트 미국 대통령, 이오시프 스탈린 소련 공산당 서기장. 세계일보 자료사진

유럽 대륙에 2차대전의 전운이 감돌던 1938년 9월 나치 독일의 뮌헨에 영국·프랑스·이탈리아 정상이 모여들었다. 유럽 강대국들만의 국제회의 주최자는 다름아닌 아돌프 히틀러 독일 총통이었다. 당시 독일은 이웃 나라 체코에 주데텐란트 할양을 요구하고 있었다. 체코 국토의 일부인 주데텐란트에 독일계 주민이 많이 거주한다는 것이 이유였다. 체코가 거부하자 히틀러는 전쟁 카드까지 꺼내들었다. 결국 뮌헨 회의를 통해 ‘체코는 독일에 영토를 양보하고, 독일은 무력 사용을 포기한다’는 합의가 이뤄졌다. 정작 당사자인 체코는 회의장에 들어가지도 못했다. 강대국 이익을 위해 약소국을 희생시킨 최악의 사례가 뮌헨 회의다.

2차대전 종전이 목전에 다가온 1945년 2월 소련(현 러시아)의 얄타에서 이른바 ‘3거두(巨頭)’가 만났다. 연합국을 이끄는 프랭클린 루스벨트 미국 대통령, 윈스턴 처칠 영국 총리, 그리고 이오시프 스탈린 소련 공산당 서기장이 주인공이었다. 전후 유럽 국가들 간의 국경 재조정 등 새로운 국제질서 마련이 회동의 목적이었다. 세 정상은 앞으로 창설될 유엔 안전보장이사회(안보리) 상임이사국들에 ‘거부권’(Veto Power)을 부여하는 방안에도 합의했다. 주요 강대국들이 이른바 ‘경찰 국가’ 노릇을 하며 세계 평화를 유지하자는 구상이다. 오늘날에도 인류는 이 ‘얄타 체제’의 영향 아래에서 살고 있다.

오는 19일 중국 선전에서 만날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽부터), 도널드 트럼프 미국 대통령 그리고 시진핑 중국 국가주석. 벌써부터 ‘제2의 얄타 회의’라는 말이 나온다. 게티이미지

오는 19일 중국 선전(深圳)에서 미·중·러 3국 정상회의가 열린다. 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑(習近平) 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 셋이서 따로 만나 국제 정세 전반을 의논하는 것은 이번이 처음이다. 벌써부터 ‘21세기판(版) 얄타 회의’라는 말이 나온다. 81년 전의 얄타 회의는 몇몇 강대국이 약소국들 몰래 밀실에서 그들의 ‘운명’을 결정했다는 비판을 받고 있다. 외교부 관계자는 최근 조현 장관 방중을 계기로 중국 정부에 ‘미·중·러 3국 회의가 제2의 얄타 회의가 되어선 안 된다’는 입장을 전달했다고 밝혔다. 한국 대표가 없는 곳에서 한반도 그리고 한민족의 미래가 논의된다는 것 자체가 비극적인 일이다.

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