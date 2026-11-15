단품 1만2400원, 수제버거 값인데?…100만개 팔린 맥도날드 ‘빅아치’ 직접 먹어보니

비 오는 주말인 14일 오후, 서울 시내 한 맥도날드 매장에서 키오스크로 ‘빅아치’를 주문했다. 상자를 받아 들자 묵직했다. 뚜껑을 열면 참깨와 치아씨드를 뿌린 큼직한 빵이 나온다.

맥도날드 ‘빅아치’ 버거 완제품(왼쪽)과 내부 단면. 참깨와 치아씨드를 뿌린 빵 아래로 양상추와 쇠고기 패티, 녹아내린 치즈가 겹겹이 쌓여 있다. 김현주 기자

빵을 들어 올리니 화이트 체다 치즈 세 장 위로 채 썬 양상추와 피클, 생양파가 수북했다. 아래쪽에는 잘게 튀긴 양파(크리스피 어니언)가 깔려 있었다.

빅아치에는 113g짜리 쇠고기 패티가 두 장, 모두 226g 들어간다. 더블 쿼터파운더 치즈와 같은 양이다. 완성품 무게는 다르다. 한국맥도날드에 따르면 빅아치 단품은 370g으로 더블 쿼터파운더 치즈(275g)보다 95g 무겁다. 열량은 1036㎉다.

한국맥도날드는 10월 22일 출시한 빅아치가 2주 만에 누적 판매량 100만개를 돌파했다고 5일 밝혔다. 날이 흐린 주말 점심시간인데도 매장 곳곳에서 빅아치 상자가 올라간 트레이가 보였다.

빅아치 빵 지름은 4.5인치(약 11.4㎝)다. 완성품 무게는 빅맥(223g)보다 147g 더 나간다. 높이가 상당해 그냥 베어 물면 위아래 빵과 패티 두 장이 한 번에 입에 들어오지 않았다. 양손으로 위아래를 꾹 누르고 나서야 한입 먹을 수 있었다.

먹는 동안 양상추와 튀긴 양파 조각이 상자 바닥에 떨어졌다. 붉은빛이 도는 전용 소스는 손가락에 묻었다. 감자튀김 없이도 성인 한 끼로 충분한 양이다. 반쯤 먹고 나니 치즈 3장과 소스가 겹친 느끼함이 올라왔다.

첫입에서는 패티의 고기 향과 화이트 체다 치즈의 고소한 맛이 먼저 났다. 씹을수록 생양파의 아삭함과 튀긴 양파의 고소함이 더해졌다.

튀긴 양파의 바삭함은 오래가지 않았다. 조리 직후 받아 바로 먹었는데도 패티와 소스의 열기 때문인지 금방 눅눅해졌다. 단면에 보이는 양에 비해 식감은 약했다. 먹을수록 입에 남는 건 생양파와 피클 맛이었다.

소스는 빅맥과 같은 계열이지만 신맛이 더 강했다. 피클까지 더해져 새콤한 맛이 뚜렷했다. 이 신맛이 패티 두 장과 치즈 세 장의 느끼함을 덜어준다. 고기와 치즈의 진한 맛을 즐기려는 사람에게는 시큼한 맛이 고기 맛을 덮는다고 느껴질 수 있다.

키오스크에 표시된 가격은 단품 1만2400원, 일반 세트 1만3900원이다. 점심 할인 시간대(오전 10시30분~오후 2시)의 맥런치 세트는 1만3000원으로, 단품에 600원을 더하면 감자튀김과 음료가 따라온다. 열량은 단품만 1036㎉다. 미디엄 감자튀김과 제로콜라로 세트를 구성하니 1360㎉가 됐다.

버거 하나에 1만2000원을 넘는 가격은 재구매를 앞둔 소비자에게 가장 큰 부담이다. 웃돈을 낼 만한지는 화이트 체다 치즈 세 장과 두 가지 양파, 신맛 강한 전용 소스의 조합이 입에 맞느냐에 달렸다. 버거 하나로 배는 충분히 찼지만, 영수증에 찍힌 1만2400원을 보니 정가를 내고 다시 주문할지는 선뜻 정하지 못했다.

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