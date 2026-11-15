반려견과 달리고 유산균 먹이고…1500만 반려인 잡는 펫 헬스케어 경쟁

반려견과 함께 달리는 행사에 유산균 브랜드가 등장했다. 식품기업은 특허 유산균을 넣은 사료를 내놓고, 제약사는 반려견의 관절과 눈 건강을 고려한 영양제를 선보이고 있다. 반려동물 시장에서 먹거리뿐 아니라 일상적인 건강관리까지 챙기려는 기업들의 경쟁이 이어지고 있다.

헥토 제공

국내 반려인은 1500만명을 넘어섰다. 반려동물을 가족처럼 여기고 건강 상태에 따라 제품을 고르는 소비자가 늘면서 식품·제약·바이오 기업들도 관련 사업을 확대하고 있다.

15일 업계에 따르면 헥토헬스케어의 반려동물 유산균 브랜드 '드시모네 펫'은 지난 1일 경기 가평 자라섬에서 열린 반려견 동반 러닝 페스티벌 '댕댕런 2026'에 참가했다.

2017년 시작된 댕댕런은 보호자와 반려견이 함께 달리는 행사다. 참가자 1인당 사료 1㎏을 유기견 보호소에 기부하는 활동도 진행한다. 올해 행사에는 강형욱 훈련사와 반려인 4000여명이 참여했다.

헥토헬스케어는 행사장에 브랜드 부스를 마련하고 반려동물용 유산균을 소개했다. 제품 체험과 샘플 제공, 참가자 대상 이벤트를 통해 보호자들이 제품을 직접 접하도록 했다.

지난 9월 출시한 '드시모네펫 유산균'은 8종 균주를 배합한 드시모네 포뮬러(DSF)를 적용한 제품이다. 1포당 투입 균수는 300억 CFU이며, 반려견과 반려묘의 기호성을 고려해 닭고기맛으로 만들었다.

회사는 해당 포뮬러가 미국수의내과학회(ACVIM)의 반려견 만성 염증성 장질환 관련 전문가 합의문에서 임상연구 근거와 함께 언급됐다는 점을 강조하고 있다. 다만 특정 균주에 관한 연구 결과가 제품을 섭취하는 모든 반려동물에게 동일한 효과를 보장하는 것은 아니다.

이번 행사는 제품 판매뿐 아니라 반려인과 직접 만나 브랜드 인지도를 높이려는 활동이라는 점에서 의미가 있다. 보호자가 반려견과 함께 운동하는 현장에서 건강관리 제품을 소개한 것이다.

hy는 지난달 28일 반려동물 식품 브랜드 '펫쿠르트'의 첫 주사료인 '건강하개 프로젝트 왈 RX'를 출시했다. 기존 펫밀크와 영양 간식, 보조사료에서 주식으로 먹는 사료까지 사업 범위를 넓혔다.

신제품은 사료 알갱이와 동결건조한 프로바이오틱스 큐브를 결합한 형태다. 장·면역, 관절, 피부 건강 등 반려견의 건강 고민에 따라 균주 배합을 달리했다.

장·면역 관리용과 관절 관리용 제품을 먼저 판매하고, 피부 건강을 고려한 제품은 11월 출시할 예정이다. 이번 신제품을 포함해 펫쿠르트 제품군은 23종으로 늘어났다.

hy는 자사 온라인몰과 반려동물 플랫폼 '큐토펫' 등을 통해 판매하고, 동물보호단체에 제품을 후원할 계획이다. 유산균 연구 역량을 반려동물 식품과 건강관리 서비스로 확장하는 전략이다.

동아제약도 반려동물 헬스케어 브랜드 '벳플'을 앞세워 제품군을 확대하고 있다.

지난해 3월에는 장과 구강 건강을 함께 고려한 유산균 '벳플 락토덴탈'을 출시했다. 올해 7월에는 관절·눈·기관지·종합건강 등 4개 분야로 구성된 반려견 영양제 '벳플 케어트릿'을 전국 이마트 몰리스펫 매장에 선보였다.

제품 기능을 세분화하는 동시에 대형마트 내 반려동물 전문 매장을 판매 채널로 확보한 것이다. 온라인 중심의 판매를 넘어 보호자가 직접 제품을 비교하고 구매할 수 있는 접점을 늘리고 있다.

반려동물용 건강제품 경쟁은 완제품 브랜드뿐 아니라 원료 개발과 제조 분야로도 이어지고 있다.

반려동물 헬스케어 제조자개발생산(ODM) 기업 코스맥스펫은 지난 3월 바이오 기업 씨티씨바이오와 전략적 제조 파트너십을 체결했다.

양사는 반려동물의 장 환경 특성을 고려한 전용 균주 기반 혼합유산균을 공동 개발할 계획이다. 기존 제조 역량에 기능성 원료 개발을 결합해 반려동물 유산균 제품의 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.

기업들의 움직임은 반려동물 양육 방식의 변화와 맞물려 있다.

KB금융 경영연구소의 '2025 한국 반려동물 보고서'에 따르면 2024년 말 기준 국내 반려인은 1546만명으로 전체 인구의 29.9%를 차지했다. 반려가구는 591만 가구로 전체 가구의 26.7%였다.

반려가구의 월평균 양육비는 19만4000원으로 집계됐다. 보호자와 충분한 시간을 보내는 것뿐 아니라 운동과 놀이, 정서 관리까지 반려동물의 건강한 생활을 위한 요소로 인식하는 경향도 확인됐다.

헬스케어 기업들은 이 같은 수요를 겨냥해 장 건강 중심의 유산균에서 관절·피부·구강 관리 제품으로 사업을 넓히고 있다. 제품을 직접 경험하는 행사와 유통망 확대, 전용 원료 개발까지 경쟁 방식도 달라지고 있다.

다만 반려동물용 유산균이나 영양제는 원료와 균주, 섭취량에 따라 기대할 수 있는 효과가 다르다. 특정 성분의 연구 결과를 모든 제품의 효능으로 받아들여서는 안 된다.

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